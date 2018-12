Arne Mariager om Hamsun: En primitiv mand, men en forfinet fortæller

Bøger: Det var 7. maj 1945. I Danmark havde tyskerne kapituleret to dage før. I Norge var der fortsat krig. Her kapitulerede tyskerne først 8. maj. Men nordmændene vidste, at freden måtte komme. Spørgsmålet var bare: Hvornår og hvor blodig? Derfor var det med en forbløffelse og væmmelse, at nordmændene åbnede Aftenposten, deres største dagblad, og læste en rosende nekrolog over Adolf Hitler!

Nekrologen var indrykket som annonce, skrevet og betalt af en af Norges største forfattere, Knut Hamsun.

"Hitler var en kriger", skrev Hamsun, og fortsatte så med at rose den tyske rigskansler for storhed, førerskab og visioner alt for store til, at menigmand kunne følge med.

Nekrologen var chokerende. Men mange nordmænd havde under de fem års besættelse konstateret, at Hamsun havde et nært forhold til tyskerne. Den gamle forfatter havde endda besøgt Hitler i dennes residens i alperne i Bayern. Og Hamsun havde foræret propagandaminister Göbbels den medalje, der fulgte med Nobelprisen i litteratur. Så den gamle forfatters sympati for besættelsesmagten var velkendt.

Den 14. juni hentede de norske myndigheder Hamsun på hans gård, Nørholm, ved Grimstad og tog ham i forvaring. Derefter fulgte retssagen mod ham. "Processen mod Hamsun", som den danske forfatter Thorkild Hansen senere kaldte sit store værk. Hamsun blev ikke dømt for landsforræderi, men for at have sympatiseret med besættelsesmagten. Han blev idømt en bøde på over 400.000 kroner. Den blev ved en højere retsinstans sat ned med 100.000 kroner.