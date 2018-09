Arne Mariager: Lægprædikantens søn arvede fortællerglæden

Norske Edvard Hoem har lagt de nordiske lande for sine fødder med et firbindsværk om de fattige skandinavers udvandring til USA. "Bogkassen" har mødt forfatteren, der helt uden tøven blander dokumentar og fiktion

Bøger: Alene i Norge har han solgt mere end 300.000 eksemplarer af den ny slægts- og udvandreroman om familien Nesje. I øjeblikket klatrer romanen opad på danske og svenske bog-hitlister. Gennem årene har han solgt over en million bøger og vundet en række priser. Fire gange har han været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris uden dog endnu at have vundet. - Det betyder ikke så meget, siger Hoem, jeg er glad for nomineringerne. De øger interessen for mine bøger. Reaktionen er typisk Hoem. Han hviler i sig selv. Han er et positivt menneske, der udstråler mentalt overskud. Det bør han også gøre. Han har tre esser i ærmet som forfatter. For det første er han en ferm skribent. For det andet besidder han en omfattende viden om samfundsforhold - både i nutid og fortid. For det tredje har han et stort, trofast publikum, der vokser for hver udgivelse. Vi mødtes i en have i Jylland på en af årets mange skønne sensommerdage. De blå blommer tyngede grenene nedad. Øllet var koldt, og vi kunne høre en havesanger. Det var mit første møde med manden på den anden side af bordet. En af de største forfattere i bølgen af store, norske forfattere. Og han lignede netop sådan én. Høj, kraftig med mægtigt, sølvfarvet skæg. Han måtte være forfatter - eneste anden mulighed: Han kunne være præst. Men hvorfor begynde på et så omfattende værk som en historisk slægtsroman i en alder af 69 år? Hvorfor vente så længe? Hoem smager på den gode øl. Et skævt smil viser sig, inde i skægget. - Jeg begyndte faktisk også på et tidligere tidspunkt, siger han. - Måske fødtes ideen allerede, da jeg var barn, og min far fortalte historier om vores slægt. Historierne lagredes, og for en halv snes år siden besluttede jeg at skrive en stor roman - i flere bind - om slægten, dels om de medlemmer, der rejste ud - dels om dem, der valgte at blive hjemme. Men så indså jeg, at familien bestod af så mange og så forskellige mennesker, at nogle af dem ville blive kede af det, hvis jeg fortalte historien og skrev det, som jeg vurderede, var sandheden. Så jeg ventede i ti år, til disse mennesker var døde. Så kunne jeg skrive frit. Derfor er de fire bind om Nesje-familien baseret både på dokumentar og på digt. Bøgerne skal absolut læses som romaner, altså som fiktion. Men fortællingerne er i høj grad baseret på faktuelle kendsgerninger, og jeg har brugt utallige timer på research, ikke mindst i USA og Canada.

En forfatter mellem blommer ? Edvard Hoem besøgte Danmark i forbindelse med udgivelsen af ?Høstkarl i himlen?. Foto: Arne Mariager

Det eksistentielle spørgsmål - I disse år foregår der såvel i Danmark som i Norge en kraftig debat om, hvorvidt forfattere kan tillade sig at blande fiktion og dokumentarisme i forbindelse med historiske romaner, siger Hoem. - Jeg forstår ikke den diskussion. For kombinationen af dokumentar og fiktion forekommer mig uundgåelig - og i øvrigt berigende. Når jeg skriver en historisk roman, bruger jeg mange, mange timer på research. Det sætter mig i stand til at skildre hverdagen i den tid, jeg fortæller om. I romanen "Høstkarl i himmelen" (den første roman i serien om familien Nesje) fortæller jeg eksempelvis udførligt om, hvordan man arbejder med en le. Det er for at fortælle læserne, hvordan arbejdet var. Og skildringen bygger på grundig research. Men når mine hovedpersoner taler sammen, er jeg digter. Jeg har intet valg. For ingen aner, hvad de mennesker egentligt sagde til hinanden. Dokumentar, ja - fiktion ja. Problematisk? Nej. Overhovedet ikke. Jeg er overbevist om, at læserne uden besvær kan skille begreberne, siger Hoem. Hans firbindsværk om landarbejderne i Norge, der søgte lykken på den anden side af Atlanten, er blevet sammenlignet med Mobergs "Udvandrerne". Men reelt er Hoems roman mere kompleks. Fordi han i lige så høj grad fortæller om de mennesker, der valgte at blive i Norge - som søgte at realisere drømmen der, hvor de boede. - Jeg mener, at en hver roman skal rumme i det mindste ét eksistentielt spørgsmål, siger Hoem. - Når man som forfatter ikke frem til det, er der næppe grund til at udgive en bog. Og det eksistentielle spørgsmål i "Høstkarl i himmelen" er helt afgjort: Skal jeg rejse - eller skal jeg blive? I Norge, vel også i Sverige og Danmark på samme tidspunkt, var det et helt afgørende spørgsmål. Udvandringen til drømmenes land, USA, var nemlig så omfattende, at det påvirkede de lande, hvorfra udvandringen skete. For hvem skulle tage sig af de ældre - hvem skulle tage sig af forældre, der blev gamle? På det tidspunkt var det børnenes ansvar. Men når børnene rejste til USA - hvad så? Og den enkelte unge måtte spørge sig selv: Kan jeg være bekendt at forlade far og mor - og mine søskende? Er min ret til frihed og til selv at træffe valg så stor, og er min trang så voldsom, at jeg kan tillade mig at rejse? I velhavende familier var dette spørgsmål måske ikke så kompliceret. Men historien viser tydeligt, at det ikke var velhaverne, der drog ud. Det var de fattige. Og det var en enorm beslutning - af eksistentielt omfang, siger Hoem.

Søndag morgen med far Edvard Hoem har altid holdt af gode historier. Han har, helt naturligt, arbejdet som journalist, men han har også studeret litteratur og filosofi på universitetet. Men historierne trak så meget i ham, at han aldrig gjorde studierne færdige. Han begyndte at digte - og skrive - og fra starten af 1970'erne har han levet af sin pen - og af at fortælle historier. Han tilskriver sin far en stor del af æren for sin karriere. - Vi boede i Vestnorge, nær Molde. Min far var lægprædikant. Han drog rundt på egnen for at forkynde. Der er store afstande og langt mellem husene flere steder på Vestlandet, så far var ofte væk flere dage om ugen. Men han kom hjem ud på lørdagen - og søndag morgen foldede han sig ud som fortæller. Han var enestående, og vi børn lyttede intens - og var helt grebne af hans historier. Fars historier handlede om alt mellem himmel og jord. Men nu og da fortalte han om familien. Knut Hansen Nesle, der er hovedperson i "Høstkarl i himlen", var min oldefar, og fortællingerne om ham og hans sønner hørte jeg fra min far - når han var i gang med sine søndagsfortællinger. De blev hængende i sindet - indtil jeg selv blev i stand til at fortælle historierne videre, fortæller han.