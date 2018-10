Arne Mariager: Lad solen skinne over det at lave ingenting

Og det er præcis denne særlige atmosfære, den italienske stemning, som Marianne Gade fanger i sin lille bog med fortællingerne fra Abruzzo. Det er "hverdags-Italien", hun skriver om. Vi får lige en smagsprøve på Rom - det må man nødvendigvis have, hvis man beskæftiger sig med Italien. Fordi Rom er, som den er. Men hvor det ellers altid er Toscana, der berømmes i skrift og på film, er vi her flyttet til mere ukendte, men prægtige egne. Nemlig til Abruzzo, en del af det midt- og østitalienske højland. Det er naturens Italien. Mægtige bjerge, skønne dale. Enorme naturparker. Skøn, billig lokal vin og små romantiske landsbyer spredt op over bjergsiderne. Små, varme samfund, hvor livet stadig leves som i en børnesang. Enkelt, hyggeligt og udramatisk. Hvor livet først og fremmest skal nydes. Hvor kunsten at lave ingenting værdsættes højere end travlhed og stres.

Støvlelandet mellem Middelhavet og Adriaterhavet, landet med hovedet oppe i alperne og tæerne nede i det varme vand, landet med det formidable køkken og vine i verdensklasse - det har tag i danskerne. Og så er der jo befolkningen - italienerne. Vi ryster nu og da på vore logiske, kølige nordeuropæiske hoveder over de italienere. Men vi kan ikke lade være med at elske dem.

I Abruzzo er det ikke alene sommeren, der er vidunderlig. Er man til høj himmel, vinter og sne er området også perfekte. Her et vinterbillede fra byen Scanno. Pr-foto

Livskvalitet

Marianne Gade har denne fine fornemmelse for livskvalitet. For mange år siden, i 1926, udgav Hemingway den store roman "Farvel til våbnene". I den er der en lignende hyldest til det ukendte Abruzzo. En katolsk præst fortæller romanens hovedperson (i realiteten den unge Hemingway), at han bør besøge Abruzzerne i stedet for altid at rejse til Venedig eller Rom. For Abruzzo - det er natur. Det er for folk, der kan lide at stå på ski, som elsker natur. Som går på jagt.

- Der er vildsvin og øre, siger præsten - og bjørne og ulve. Hemingway lover at besøge Abruzzo. (Han fik vist aldrig gjort alvor af det. Der var flere barer i Rom og Venedig). Men Marianne Gade og hendes mand valgte Abruzzo. De er medejere af et hus i Abruzzo - i en charmerende mindre by, hvor man kan gå direkte fra forretningsgaderne og ud i naturen, op i bjergene og ned i dalen. Hvor bagerens brød er frisk, og hvor slagteren har fremragende kød og delikatesser. Og hvor atmosfæren endnu ikke er komplet inficeret af turister. Et lille sted, et overset område i det skønne Italien, hvor verden endnu ikke er gået af lave.