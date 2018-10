Arne Mariager: Her sidder en morder og hans personlige ven

Kan et ordentligt menneske, oven i købet en generalsekretær I Indre Mission, slutte personligt venskab med en brutal morder og mangeårig kriminel? Livstidsfange Lars Irgens Petersen og fakultetsleder ved Aarhus Universitet, Thomas Bjerg Mikkelsen skriver fælles bog om begreber som skyld, næstekærlighed, kristendom og svigt.

En dag lå der et brev på bordet hos Indre Missions unge generalsekretær, Thomas Bjerg Mikkelsen. Med undren læste han brevet, hvis lige han aldrig havde set. Brevet var fra mand, idømt livsvarigt fængsel for et brutalt drab. - Har I plads til sådan én som mig, spurgte morderen. - Kan vi være venner? Det er syv år siden, at brevet dumpede ind hos Indre Missions hovedsæde i Fredericia. Og afsenderen, morderen og livstidsfangende Lars Irgens Petersen og Thomas Bjerg Mikkelsen blev venner og er det stadig. Sidstnævnte er ikke længere generalsekretær i Indre Mission - han er nu leder af Menighedsfakultetet i Aarhus. Lars Irgens er stadig i fængsel. Men venskabet har overvundet de mærkelige omstændigheder. Nu har de to venner i fællesskab skrevet en bog med titlen "Alle vil jo bare elskes". Den fortæller historien om deres venskab og beskæftiger sig med begreber som kristendom, næstekærlighed, vrede, ansvar og skyld. Men først og fremmest er bogen en beretning om svigt. Det er en bog, som fortjener opmærksomhed, fordi vi alle som borgere i det danske demokrati har et medansvar, når børn svigtes. Hverken Thomas Bjerg Mikkelsen eller - da i særdeleshed - Lars Irgens Petersen prøver at give samfundet skylden for Lars Irgens Petersens forbrydelser. Men ser man på forløbet af Irgens Petersens liv, er det klart, at de svigt, som han har været udsat for i barndomsårene, ikke kun kan placeres hos moderen eller faderen. De har svigtet, og de bærer et enormt ansvar. Men samfundet rundt omkring familien, kommune og skole har også svigtet. Og hele nærmiljøet i Taastrup, hvor Lars Irgens Petersen voksede op, svigtede fatalt.

Det handler ikke om skyld - Lars Petersen blev svigtet af de voksne, som skulle have været hans omsorgspersoner, skriver Thomas Bjerg Mikkelsen i forordet til den fælles bog. - Hans barndom var præget af magtesløshed, meningsløshed, social isolation og normløshed. Derfor kom han til at føle sig fremmedgjort over for andre mennesker. Resultatet har indtil nu været et liv fyldt med usunde relationer, skriver Thomas Bjerg Mikkelsen. - I dag sidder han i Herstedvester Fængsel og afsoner en livstidsdom for drab og alvorlig narkokriminalitet. Hensigten med bogen er ikke at afklare skyldsspørgsmålet. Lars har for længst erkendt sin skyld. Formålet er heller ikke at undskylde forbrydelsen med en urimelig og hård og afstumpet barndom. For selvfølgelig bærer Lars et personligt ansvar for sine handlinger. Men jeg vil gerne være med til, sammen med Lars, at skabe en dybere forståelse for de forhold, som er med til at forme vores liv, skriver vennen. Og den forståelse skaber de to sammen i bogen, der er bygget op på den måde, at drabsmanden og narkoforbryderen Lars Irgens Petersen fortæller sin historie - skrevet med egne ord, nænsomt redigeret af akademikeren ved hans side, vennen Thomas Mikkelsen. Og så - efter hvert af Lars Petersens kapitler - kommer noget, der nærmest må beskrives som et essay, forfattet af Thomas Mikkelsen, der behandler begreber som ansvar, skyld, had, hævn, næstekærlighed, kristent livssyn. Det er en interessant form, der gives os både den rå, usminkede fortælling fra den mørke side af samfundet - og så den kristne, analytiske kommentar, der kommer vidt omkring. Kombinationen er spændende - og tankevækkende. Ikke mindst i et samfund, hvor vi i årevis har skærpet domme og straffe. Der er stof til en grundig politisk og menneskelig diskussion i denne bog.

Livets brutalitet Gennem drabsmanden og narkoforbryderen Lars Irgens Petersens beretning får vi også en anden historie. Den om den store kærlighed, der kommer som lynet fra den klare himmel. Det sker netop på et tidspunkt, hvor Lars Irgens er allerlængst ude i sin kriminelle løbebane. En kærlighed så stormende og inderlig, at han bare har lyst til at forlade kriminaliteten og leve et normalt liv med den nye kæreste og hendes tre børn, som han falder pladask for - og det er ensidigt. Problemet er bare, at han er så langt inde i kriminaliteten, at der ikke findes en vej tilbage - jo, en enkelt vej. Men den fører gennem mange års fængselsophold. Så Irgens prøver at leve to parallelle liv - et som roligt familiemenneske - et som iskold forbryder. Men en dag står politiet i døren. Isolationsfængsel i månedsvis. Kæresten bliver også anholdt, mistænkt for at være medskyldig. Hun bliver løsladt, han bliver dømt. For drab og for tung narkokriminalitet. Livsvarigt fængsel. Men kæresten kommer på besøg og lover at vente på ham. Uanset hvor længe. Så får hun en kræftsygdom. Først mener lægerne, hun er helbredt. Men kræften vender tilbage - og breder sig. Hun dør af sygdommen. Skildringen af situationen - at være idømt livsvarigt fængsel og opleve, at ens kæreste bliver dødssyg - og at de stedbørn, som man elsker, skal på børnehjem - er sindsoprivende. Det er det mest gribende i bogen. Og selv om det er umuligt at undskylde alle Irgens Petersens forbrydelser, må man erkende, at denne skæbne er frygtelig. Men det er inde i denne trøsteløse tid, at Lars Irgens Petersen gør op med sig selv, at han ikke kan bebrejde andre alt det, der er sket. Han alene bærer ansvaret. Og han må prøve at skabe et andet liv. Han vil være far for de stedbørn, selv om han sidder fængslet. Ungerne vil heller ikke give slip på ham. Selv om både myndigheder og familier forsøger at holde børnene væk fra den dømte morder, vil stedbørnene bevare forbindelsen. Det glæder Lars Irgens inderligt og er med til at give ham kræfter til at komme videre. I dag sidder han stadig i fængsel, men han er fri af det kriminelle miljø, har bevaret den stærke forbindelse til stedbørnene - og bruger tiden på at læse og uddanne sig - og på at skrive en gribende, tankevækkende bog sammen med den personlige ven - missionsmanden, der i sin tid modtog brevet fra morderen og spurgte sin hustru: Kan du være ven med en drabsdømt? Det kunne hun - ligesom ægtefællen. Det er spændende at læse om.

Lars Irgens Petersen og Thomas Bjerg Mikkelsen "Alle vil jo bare elskes" Fem stjerner ***** 277 sider, Lohses Forlag