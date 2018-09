Armenernes danske mor - nu også som roman

Forfatteren Elisabeth Lyneborg har skrevet en dokumentarisk roman, baseret på historien om danske Karen Jeppe, som forsøgte at dæmme op for tragedierne, da tyrkerne myrdede millioner af armenere.

Bøger: Havde lærerinden Karen Jeppe en hemmelig kærlighed i Armenien, mens hun arbejdede dér og kom alt for tæt på det armenske folkedrab? Se, dét spørgsmål vil de fleste, som kender historien om hendes store og uegennyttige indsats nok stille sig lidt afvisende over for. Men på den anden side... Han hedder Talip og var kurdisk oprørsleder. Og han spiller en ikke uvæsentlig rolle i bogen "Karen Jeppe - At tænde lys i mørket", skrevet af præsten og forfatteren Elisabeth Lyneborg. Bogens præmisser bliver angivet allerede på forsiden: "Dokumentarisk roman". Eller med andre ord en historie, der tager sit afsæt i Karen Jeppes liv og historie - og tillader sig at bygge videre på de dokumenterede fakta.

Karen Jeppe havde en polsk kollega, Leopold Kashchik, som hun fik til at fotografere i de armenske flygtningelejre i Aleppo. Dette er et af billederne. Foto fra Wikipedia

Kz-lejre og dødsmarcher Karen Jeppe er en fascinerende skikkelse. Hun kom til verden 1876 og voksede op i Gylling ved Odder. Tidligt blev hun optaget af beretningerne om, hvordan tyrkerne forfulgte det armenske folk, og i 1903 rejste hun til den armenske by Ufa i det sydøstlige Tyrkiet, hvor hun overtog ledelsen af et stort børnehjem. Her oplevede hun i årene 1914-1918 det folkedrab, som Tyrkiet den dag i dag afviser fandt sted. Millioner af armenere blev dræbt eller døde i koncentrationslejre eller på dødsmarcher. Karen Jeppe gjorde, hvad hun kunne, for at hjælpe det dødsdømte folk, og det lykkedes hende at redde mange, inden sygdom i 1918 tvang hende til Danmark. I 1921 vendte hun tilbage og slog sig ned i syriske Aleppo, hvortil mange armenere var flygtet. Hun fortsatte sin indsats for at hjælpe flygtningene, bl.a. ved at oprette børnehjem, skoler og små håndværks-virksomheder. I 1935 døde Karen Jeppe som 59-årig af malaria. Men armenerne har ikke glemt hende. Hun kaldes "Armenernes danske mor", en skole i Aleppo bærer hendes navn, og i Gylling kommer jævnligt armenere på besøg for at mindes hendes indsats.

Tyrkerne benægter stadig, at det, som overgik armenerne fra 1914 og et årti frem, var folkedrab. Mange beretninger og mange fotos giver anderledes klar besked. Dette foto er taget i 1915 af Henry Morgenthau, Sr., amerikansk ambassadør i Tyrkiet. Han udgav en bog med sine fotos og skriver om dette: "Scener som disse var almindelige overalt i den armenske provins i forårs- og sommermånederne 1915. Døden i dens mange former - massakrer, sult, udmattelse - aflivede den store del af flygtningene. Tyrkernes politik var tilintetgørelse under dække af deportation." Foto fra Wikipedia