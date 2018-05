Anmelder om Utøya-film: 72 minutter i helvede

Nærværende, direkte og nådesløs. Erik Poppes barske og nødvendige film om terroraktionen på Utøya tager ofrenes synsvinkel under angrebet. Det er nærmest ubærligt, men synes også at være en del af healingsprocessen.

På den lille ø Utøya i Tyrifjorden nær Oslo er masser af unge samlet til arbejderpartiets socialistiske sommerlejr. Det er den 22. juli 2011. Et terroranslag har ramt regeringskvarteret i Oslo og de unge venter på nyt fra storbyen.

17 minutter inde i "Utøya 22. juli" lyder det første skud på øen, men vi er allerede suget ubønhørligt ind i filmens nærgående univers for i en af de allerførste scener har instruktør Erik Poppe nedbrudt den fjerde væg, da filmens hovedperson Kaja kigger direkte ind i kameraet og taler direkte til publikum: "Det her kommer I aldrig til at forstå."

Filmens grundfjeldsstærke midtpunkt er Kaja. En kompleks figur, stærk, naturlig leder og publikums holdepunkt i det kaos, der følger da terroristen, forklædt som politimand, begynder at slagte de forsvarsløse unge. Modigt leder hun efter søsteren, hjælper en såret, bange pige, der har et skududgangshul på størrelse med et lille æble på ryggen, og det er Kaja, der trøster den jævnaldrende Magnus med en lavmælt sang, da han er ved at bryde sammen i deres skjul under klipperne.

Da Kaja selv er tæt på at knække, er det Magnus, der bliver hendes støtte. "Vi skal overleve! Jeg er bare en taber, men du skal blive statsminister. Og jeg vil stemme på dig, Kaja!", råber han fortvivlet til Kaja, der står rystende mellem ligene i vandkanten.

De dramatiske virkemidler er skrabede og knappe. Der er ingen underlægningsmusik, der fortæller os, hvad vi skal føle, Martin Otterbecks kameraarbejde er rystet og helt med nede i skovbunden, når de unge gemmer sig for morderen, plottet er nærmest ikke eksisterende, og filmen virker, som om den udvikler sig i realtid i en lang optagelse. Bærende er oplevelsen af flugt, tvivl og frygt.

Poppes film om den uhyrlige nedslagtning af unge mennesker er langt fra den første film om terrorisme og dens følger. Blandt nyere værker tog Uli Edels "The Baader-Meinhof Complex" fat om 70'ernes opblomstring af venstrefløjsterrorisme mens terrorangrebene den 11. september 2001 blevet fiktionaliseret med skiftende held i Oliver Stones "World Trade Center" og Paul Greengrass "United 93".