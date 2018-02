Anmeldelse: DR-drama er smukt og dragende

"Liberty" er ikke bare navnet på en fiktiv natklub i Tanzania og titlen på Jakob Ejersbos roman. Det er nu også en dramaserie på DR1, der åbner for et medrivende univers i en tid, der ligger så kort tilbage og alligevel føles uendeligt fjern.

At anmelde en serie på baggrund af første afsnit er næsten som at dømme en bog på dens omslag. Derfor vil jeg skrue ned for superlativerne og op for nuancerne, men jeg kan alligevel ikke dy mig for indledende at påstå: "Liberty" kommer suverænt godt fra start.

Serien er baseret på Jakob Ejersbos roman af samme navn, og godt nok er der meget foræring i de fantastiske locations som 80'ernes Tanzania, der udgør rammen for fortællingen. Her er så at sige ikke sparet på noget, og seriens billedside alene danner et solidt grundlag for et godt dansk drama med et stærkt internationalt islæt.

Vel er O.P. Anderson, buttede Carlsberg-flasker og danske designklassikere solidt placeret på bordene hos familien Knudsen og den dansk-svenske familie Larsson, som begge er udstationeret i det afrikanske. Men rundt om bordene foregår en historie i en hverdag, der ligger så uendeligt langt fra den, vi kender. Ikke bare ryger og drikker familierne ustandseligt, men mødet med den fremmede kultur og forholdet til afrikanerne skaber spændinger og komplikationer, de hele tiden er nødt til at forholde sig til og agere i.