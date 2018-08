Animation med kønskamp og babymagt

Film: Først var det den Hollywood-glittede "Book Club", så den britisk-seriøse "Dommerens valg" og nu er det så det Disneyske animations-action-orgie "De utrolige 2", der har stærke, modne og handlekraftige kvinder i front. Interessant, bemærkelsesværdigt og anderledes, uanset de fejl og mangler, disse film så end må have.

I anden omgang af animationen om "De utrolige" tages adskillige utraditionelle spørgsmål og temaer under behandling: Om superhelte er af det gode eller af det onde? Om de skal hyldes, dyrkes eller helt forbydes? At kvinder bare er de stærkeste, sejeste og klogeste - både på hjemmefronten, i moderrollen og på selv det farligste job. Underordnet ligger så teenageforelskelse, sorg og oprør, babymagt og babykrav og et godt, gammeldags hævnmotiv. Det er store, tunge og seriøse sager i en familiekomedie.

De fem fast sammentømrede og samarbejdende medlemmer af familien Utrolig fejler for en gangs skyld, da de hopper i de knaldrøde latex-dragter: De magter nemlig ikke at standse og uskadeliggøre den grusomme Bore-bisse og hans enorme bor. Dette bliver dråben, der får magthavernes bæger til at flyde over: Superhelte forbydes herefter simpelthen totalt.