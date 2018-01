Animation: Naturens tamme dyr

Måske er man bare forvænt. Simpelthen for vant til, at animationsfilm, der sigter mod børn og barnlige sjæle, rent faktisk stadig kan tage én til helt nye universer og sommetider erkendelser. Selvfølgelig er der nyklassikere som "Op" (2009) og "Inderst inde" (2015), men også mindre film som "Den gode dinosaur" (2016) med en rolig og kontrafaktisk historieskrivning samt den eventyrligt legende "Vaiana" (2017) formåede at skabe viltre figurer og tegnede mennesker, så man ikke tænkte over, at de rent faktisk var opfundet for enden af en fantasi.

Lige modsat var det med "Det store nøddekup" fra 2015, som udmærkede sig ved at have nogle interessante idéer, der dog aldrig blev fulgt til dørs, men som til gengæld serverede noget så sjældent som en semiusympatisk hovedperson i form af egernet Vilfred. I sidste ende blev nøddegnaskeren nu en vaskeægte helt, fordi han skaffede et kolossalt forråd til dyrene i Liberty Park. Filmen lugtede ikke ligefrem af en efterfølger med sin fortegnede historie og halvtørre animation, men nu kommer "Det store nøddekup 2" så alligevel.