Animation: Havenisser for højintellektuelle

Havenisse-sagaens opus et, "Gnomeo og Julie" fra 2011, endte ikke helt, som Shakespeare havde planlagt, og nu er de to samlevende medlemmer af hans stridende slægter, Montague og Capulet, sammen flyttet fra Stratford-upon-Avon til London, selvfølgelig med hele deres flok af havenisser. Ikke alene er Gnomeo og Julie nu havens herskere, Julie har også - til Gnomeos store sorg - udviklet sig til en iskold kontrolfreak. Men snart får de andre problemer end sig selv og hinanden. I "Mesterdetektiven Sherlock Gnomes"s drabelige indledning mikses Shakespeare med Sherlock, da sidstnævnte - i sine bestræbelser på at befri en flok kidnappede havenisser - omsider får has på sin ærkefjende Moriarty. Men er han, der her skildres som en buttet tærte-reklamedukke, nu også helt død? For flere og flere haver i det centrale London støvsuges for havenisser, og så må skuffede Gnomeo og stride Julie "teame up" med selvfede Sherlock og forsmåede Watson: Et umage firkløver i indre splid og strid skal redde en flok rædselsslagne havenisser i største og mest ondskabsfuldt udspekulerede livsfare. Så kan en handling vist ikke lyde mere splittergal.

Krævende komik

Handlingen er altså en aldeles uhellig blanding af William Shakespeare og Conan Doyle, så spækket med citater, referencer og grotesk-komiske fordrejninger, at man skal være topkoncentreret og også helst topkulturelt velfunderet for at få bare det meste med. Det er krævende komik uden ret mange let opfattelige åndehuller for de yngste. Som detaljerig, omhyggelig og bogstaveligt usandsynlig animationsfilm fungerer det hele glimrende, ja, decideret imponerende, når Sherlock Gnomes' kringlede tankegange illustreres med lette, elegant-tynde tuschstreger. Om en havenisse med Borat-badebuksen op over skuldrene og G-streng op mellem de kuglerunde porcelænsballer er grinagtigt eller grotesk er en smagssag, men alle kan selvfølgelig nyde medproducent Elton Johns nykomponerede musik til et par rappe shownumre, der - ret beset - ikke passer ind i hverken stil eller historie. Det havde været lækkert at få lov at høre toppen af engelske skuespilleres originale stemmer, for selvom de danske er glimrende, virker en fordanskning overflødig, når man tager filmens intellektuelt krævende stade i betragtning. Så føler man sig højt hævet over havenissesegmentet, kunne man jo smutte ind og blive litterært og intellektuelt udfordret af samme.

"Mesterdetektiven Sherlock Gnomes"

Animation, amerikansk, 86 minutter, tilladt for alle, men frarådes børn under syv år.