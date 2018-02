Animation: Fra før verden gik af lave

Men hvor de skræmmende personer i Sheherazades "1001 eventyr" blot var dramatiske figurer milevidt fra vor vestlige verdens virkelighed, og inshallah-hilsenen, som også her i "Hodja fra Pjort" høres ofte, intet havde med religion eller kontrol at gøre, men blot lydligt skulle understrege hele det fremmedartede, spændende miljø, således er også Lund Kirkegaards børnebog skrevet, før verden gik af lave.

"Lille Virgil", "Albert", "Orla Frøsnapper", "Otto er et næsehorn", "Gummi-Tarzan", "Frode og alle de andre rødder". Alle langtidsholdbare og velkendte børnebøger fra den ærkedanske provins i 1960'erne og 1970'erne og med de karakteristiske tegninger af Ole Lund Kirkegaard, der med sin lune iagttagelsesevne og fortid som skolelærer skildrede børns forhold fra humoristisk øjenhøjde. Men i 1970 kommer han med en anderledes en, "Hodja fra Pjort". Nu fjernt fra Danmark, som titlen siger, et opdigtet sted i landsbyen Pjort i den sandede udørk Bulgislav. Drengen Hodja gør højlydt oprør mod sine traditionstro forældre, som forlanger, at han følger i fars fodspor og bliver skrædder.

Humoristisk understregning

Handlingen er så letfatteligt målrettet de mindste, og dette levner masser af plads for ældre ledsagende til at begræde det trygheds- og troskyldighedstab, verden har lidt i disse seneste årtier. Her i "Hodja fra Pjort" er det rent og skært sjov, pjat og humor, at den store sultan forlanger skålfulde bittesmå duetunger at stille sulten med og smider enhver, der ikke lyder hans mindste vink, ned til krokodillerne.

Filmens animationsform er den modellervoks-agtige: Altså tredimensionelle figurer med enkle, letafkodelige ansigts- og kropsudtryk i enkle, stemningsstærke miljøer. Og virker Thure Lindhardt lidt vel gammel til drengen Hodjas stemme, så forgylder og opløfter Peter Frödins røst enhver scene med sultanen til reneste ørenfryd."Hodja fra Pjort"

Animation, dansk, 81 minutter, tilladt for alle.