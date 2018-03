Animation: Bedårende morsom og seriøst tankevækkende

Anmeldelse: Måske er det den lille, tredelte intros mange lag, der har smittet af på selve filmen. For her er Cirkeline helt bevidst om, både at hun er en tegnet figur, at hun er hele 60 år gammel i sin sort/hvide form, at hun fejrer stor, rund 50-års fødselsdag i farver, og at hun er en lille, tegnet pige på fem år, og så synger alle aldre ellers karaoke til de udødelige Cirkeline-sange. Ja, oven i købet håner de nyankomne figurer nogle af de gamle, fordi de er tegnet forkert: For eksempel har musene begge øjne placeret på samme side af hovedet. Et frækt sammenbland af form og indhold for at sige, at alle udseender er ok. Disse mange lag følger så med over i selve filmen, "Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn", hvor Cirkeline er bevidst om, at hun eksisterer takket være en tegner, som også har tegnet den chokoladekage, hun og vennerne guffer i sig. Kagen er bagt med kakaopulver, og en nat bliver den sorte prinsesse, der er tegnet på pakken, lyslevende. Cirkeline vil frygteligt gerne være veninde med hende, men den krukket-fornemme Coco vil hjem til Chokoladeland.