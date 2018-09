Peer Gynt: Det er historien om den unge, håbefulde og eventyrlystne mand, der drager ud i verden for at finde sig selv, og han vælter sig i vilde oplevelser. Forfører kvinder i massevis; bliver rig og mister det hele igen - og han bliver både profet og vanvittig undervejs.

Den norske digter Henrik Ibsens drama om Peer Gynt har 150 år på bagen, men historien om menneskets søgen efter at finde sig selv er evigtgyldig.

- Den rejse er vi jo alle ude på, uanset hvem vi er, siger skuespiller Anette Støvelbæk, som i øjeblikket er på turné med Folketeatrets nye opsætning af stykket "Peer Gynt".

Forestillingen er instrueret af den tidligere direktør for Mungo Park Kolding, Moqi Simon Trolin, og i hans version har "Peer Gynt" med Anette Støvelbæks ord "fået en på fantasipenslen". Der er krudt og farver, kloge ord, humor og "sindssygt smukke universer".

De seks medvirkende skuespillere spiller alle stykkets mange roller, og Anette Støvelbæk er blandt andet Peers mor, Åse, som hun synes, er en ret fantastisk figur som en både kærlig og barsk mor. Men den unge Peer vender hende og alle tæt på ham ryggen og fornægter alt det, han er rundet af i den lille bygd i Norge. Han vil ud i verden og har ambition om at blive til noget stort.

- Han er en selvcentreret ung mand med en evig stræben efter mere. Det får ham til at forlade nogle af de mennesker, som i virkeligheden vil ham det godt, og hvor han kunne hente styrke og opbakning til at finde sig selv. I den søgen efter hele tiden at ville noget andet end det, han har, taber han en masse mennesker. For hver gang, han er i nærheden af noget inderligt, han kunne holde fast i, forkaster han det og vil videre, siger Anette Støvelbæk, som mener, at den stræben efter mere også er noget, nutiden er præget af.

- Ja, det er da i den grad et billede på det, vi gør i dag. Vi er jo ikke særligt tilfredse, selv om vi har så sindssygt mange velfærdsgoder, og det tror jeg hænger sammen med, at vi fokuserer forkert. Vi vil ligesom Peer hele tiden have mere frem for at værdsætte, hvilken kæmpe kilde til liv, der er i alt det nære, mener hun.

Den unge, håbefulde og selvtilfredse Peer Gynt ender som en desillusioneret mand, som ikke opnåede alt det, han drømte om. Da han skræller lag for lag af et løg i håbet om at komme ind til kernen - det, der er ham - går det op for ham, at der ikke er nogen kerne. I sin stræben efter at blive til noget, har han været sig selv nok. Her taler 1800-tallets figur også lige ind i vores tid, mener Anette Støvelbæk.

- Det er jo en stærk tendens i dag, at vi lukker os om os selv og ikke vil åbne op for fællesskabet eller lukke nogen ind i det, hvis de er mærkelige, anderledes og fremmede. Men det er en kæmpegave, hvis vi er åbne over for andre, fordi det gør os opmærksomme på, hvilken mangfoldighed, der er i verden omkring os.