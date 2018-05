Allround-vin fra franske bønder - køb den med rabat på nettet

2015 Alsace Pinot BlancCave de Ribeauvillé, Alsace, FrankrigBilka: 89 kroner/67,50 v. 6 fl. på Bilka.dk (13,5 procent)Ret lys i glasset. Blomsterparfumeret duft med pære og citrusskal. Slank, retlinjet, ikke udpræget dyb i smagen af milde æbler og lidt lyst brød, men med pæn længde på eftersmagen, som har sød citrusfrugt, altheabolsje og en smule alkoholsødme. En pæn allround-vin, der vil kunne bruges både som terrassevin, til et velkomst-glas, til enkle fiskeretter og til fx stegt kylling. Seks styk-prisen trækker den op på fire små stjerner. Med skruelåg.For nogle uger siden havde vi i denne spalte fat i en bedaget riesling fra Cave de Ribeauvillé i Alsace, og dagens anbefaling er endnu en vin fra det kvalitetsorienterede kooperativ. Tager du et kig på hvidvinshylderne i danske supermarkeder, er det tydeligt, at pinot blanc ikke ligefrem dominerer. Her fylder især chardonnay og sauvignon blanc godt op.Pinot blanc fra Alsace har aldrig haft samme status som områdets vine på riesling, pinot gris og gewürztraminer, og tysk weissburgunder er nok stadig bare for outreret (!) til et dansk supermarked. Man må stadig blot glæde sig over at se riesling i flere udgaver på supermarkedernes hylder.Men selv en standard pinot blanc fra et kooperativ kan være pengene værd. 2015 endte også i Alsace som en varm årgang, og det har givetvis hjulpet til den gennemgående frugtsødme og tilgængelighed, som dagens vin fra Cave de Ribeauvillé besidder. Og så gør det næppe heller vinens imødekommenhed mindre, at den er blandet af pinot blanc og auxerrois, som det er tilladt for netop pinot blanc-vine i Alsace. Auxerrois giver generelt mere fylde og kan moderere syren i pinot blanc.Normalprisen på 89 kroner er i den høje ende, mens tilbudsprisen ved køb af seks flasker på Bilka.dk, 67,50 kroner, er en o.k. pris for dagens vin og trækker den op på fire små stjerner.Læs mere om pinot blanc/weissburgunder næste fredag.