Adventure: Et rigtigt eventyr

Originalt, talentfuldt og virkelig sjovt forener "Jumanji: Welcome to the Jungle" klassisk jungledrama med moderne videospil.

Men ak og ve for dem - heldigvis for os, for dette er filmens store, originale force - er de figurer, de har valgt, meget langt fra deres egne, virkelige jeg'er: Selvhaderen er blevet Lara Croft-agtig superkvinde, den store sportsfreak er blevet lillebitte forsker, den blege nørd er blevet muskelsvulmende arkæolog og den toplækre babe er blevet midaldrende, mandlig professor. Men inden i disse nye voksne kroppe er de stadig de fire skoleelever.

Her i 2017 har snyd, dovenskab, flabethed og egoisme forenet fire high school-elever i en fælles eftersidning: Store, sportsfanatiske Fridge, splejsede, nørdede Spencer, rebelske, selvhadende Martha og overlækre, selvfede Bethany skal rydde op på skolens lagerrum. Da de finder og tænder for et gammelt videospil, toner Jumanji frem og beder dem vælge den figur i eventyrspillet, de gerne vil være. I det sekund, de har valgt, suges de bogstaveligt ind i spillet og ind i den vildeste, farligste jungle: Jumanji.

Det er 22 år siden, instruktøren Joe Johnston introducerede os for det helt bogstaveligt dragende brætspil "Jumanji" med sin 1995-filmatisering af illustratoren Chris Van Allsburgs eventyr. Da Robin Williams som Alan Parrish spillede det, flyttede han hele den frodige, farlige Jumanji-jungle til New Hampshire. Denne gang går rejsen den modsatte vej.

Originale situationer

Det kræver overblik, talent og indlevelse fra de fire voksne spillere at agere stik mod deres type, udseende, alder og i et enkelt tilfælde altså også køn. Karen Gillan, Kevin Hart, Dwayne Johnson og Jack Black leverer i den grad varen, og de originale situationer, som det fantasifulde manuskript sender disse fire ud i er på én gang klassisk Indiana Jones'sk jungledrama og moderne videospil.

Deres vanvittige udfordringer er hængt op på et velkendt handlingsskelet: En opdagelsesrejsende har stjålet en ædelsten fra en hellig statue dybt inde i junglen og derved truet hele Jumanjis eksistens. Nu skal de fire så finde stenen og sætte den på plads igen. Først da har de afsluttet spillet og kan returnere til virkeligheden.

Men ud over efter bedste evne at kæmpe sig gennem spillet og overleve farerne begynder de fire nu også at hjælpe og støtte hinanden, hvilket tilføjer al den ydre action i "Jumanji: Welcome to the Jungle" en fin menneskelighed, som både imponerer og rører. Simpelthen et rigtigt eventyr.

"Jumanji: Welcome to the Jungle"

Adventure, amerikansk, 119 minutter, tilladt over 11 år.