Action: En omgang mere

Her spiller han den pensionerede politimand Michael MacCauley, der er gået ind i investeringsrådgivningsbranchen. Han er en hengivende familiefar, der bor i forstæderne og hver dag tager den samme togtur til og fra byen for at tjene til livet, efter at hans familie har været i knæ med flere overophedede boliglån siden finanskrisens udbrud. Da han så bliver fyret uden varsel i en alder af 60 år, er udsigterne derfor dystre, men pludselig sker der - på præcis den samme dag - noget mystisk på vej hjem i toget.

Hvornår var det, at Liam Neeson holdt op med at udfordre sig selv? Den irske skuespiller, som leverede uforglemmelige præstationer i Oscar-vinderen "Schindlers liste" (1993) og i "Love Actually" (2003), er de senere år sunket sammen som skuespiller, når han har fået tildelt en hovedrolle.

Uopfindsomheden råder

Her får Michael nemlig et tilbud af en gådefuld kvinde. Hun giver ham muligheden for at tjene 100.000 dollars, hvis han kan udpege den passager, som har stjålet noget dyrebart. Hun forsvinder, og pludselig er han fanget i et vildt spil, hvor han må deltage i kvindens leg for at redde sig selv og alle andre i toget.

Som idé er "Sidste stop" ikke ueffen, men som film løfter den sig aldrig. Og sådan er det nok bare, når Liam Neeson og instruktør Jaume Collet-Serra støder hovederne sammen. For de to udfordrer simpelthen ikke hinanden nok til at lave noget rigtig interessant. Ligesom i deres fællesfilm "Non-Stop" (2014) og "Run All Night" (2015) spiller Neeson blot endnu en gang knudemanden, der må løsne op og skyde skurke. Nuancerne udebliver, og det er ærgerligt, for Liam Neeson har ikke mistet sit talent.

Når han i disse år indtager andet end hovedroller, leveres der ofte underspillede og smertelige præstationer som i eksempelvis missionær-dramaet "Silence" (2017) og tilmed morsomt turnerede komedieøjeblikke som i "Ted 2" (2015). Men i actionfilm a la "Sidste stop" forfalder Neeson til en stereotyp karakter, der skal ødelægge de onde og redde de gode, når han stormer svedende og blødende igennem et univers, der lige så godt kunne være enhver anden actionfilms. På sin vis er der altid noget dybt sympatisk over actionmanden Liam Neeson, men også noget uendeligt uopfindsomt.

"Sidste stop"

Action, fransk/amerikansk/britisk, 105 minutter, tilladt over 15 år.