Action: Den endeløse ende

Den første "Maze Runner"-film åbnede med, at unge, sunde, men hukommelses-løse mennesker blev katapulteret op i den frodige Lysning, der var omgivet af høje, glatte mure, som konstant forskubbede sig og dannede en bevægelig labyrint, det var umuligt at trænge igennem. Mellem murene var gange fyldt af dræbende monstre, og en lille flok af de unge i Lysningen fandt sammen i tæt venskab, de to anførere, Thomas og Teresa, blev endda kærester, mens de forsøgte at finde en udvej. Første del sluttede med en masse spørgsmål: Hvor var de? Hvem havde anbragt dem der? Med hvilket formål? Spørgsmål, man blev oprigtigt interesseret i at få besvaret.

Det fik man ikke i den anden film, hvor originalitet og derfor også interessen dalede betydeligt, da den pirrende spænding blev erstattet af banal flugt og jagt.

Her var det lykkedes gruppen, anført af de forelskede Thomas og Teresa, som dog blev adskilt, at flygte gennem Labyrintens mure ud i infernoet af en Verden udenfor. Øde og ødelagt, med en menneskehed, som er ved at uddø af en grufuld virus, der gør dem til dræbende galninge. Den ellers stemningsstærke, urovækkende fascination blev borte i ligegyldig overflade-vold. Men gruppen fik afsløret den magtfulde organisation, WCKD, der styrede Labyrinten, Lysningen, dens unge beboere og formålet med det hele.

Og nu, i tredje og sidste film, "Maze Runner: Dødskuren", er der gået knapt et år: Den lille flok befinder sig uden for Verdens nu eneste virusfri by og den skrupelløse WCKD-organisations hovedsæde. Et par af medlemmer - blandt andre Minho og Teresa - er fanget inde i byen, og de skal hentes ud, koste hvad det vil.