Action: Computerspilslegende uden dybde

Ideen med at forme computerspillenes fantastiske verdener til filmisk overdådighed er langt fra ny. Ud af hjemmecomputerne og arcademaskinernes storhedstid i 80'erne voksede filmindustriens ønske om at få spillenes ikoniske figurer omsat til levende billeder. Indledningsvis styrede filmskaberne udenom om konkrete spil og satte i fremragende film som "Tron" og "The Last Starfighter" gamernes interaktion med spillenes verdener i fokus. Hvad nu hvis grænserne mellem disse verdener kollapsede? Den legende, reflekterende form blev i 90'erne erstattet med film, der bragte spiluniverserne til live på meget konventionel vis. Film som "Super Mario Bros." og "Mortal Combat" blev slappe spydspidser for en undergenre, som ikke længere ville i dialog med sit eget ophav, men mere og mere lignede helt traditionelle action- og eventyrfilm til forveksling. Således også norske Roar Uthaugs adaption af det klassisk actioneventyrspil "Tomb Raider", der fik stor succes fra slutningen af 90'erne og siden har bredt sig over adskillige spilplatforme. Alle med den handlekraftige, ikoniske heltinde Lara Croft som central figur og drivkraft. Centralt var action, eventyr, gådeløsning og motorisk dygtiggørelse og repetition for det var uhyre svært at overleve de utallige fælder og lige ved og næsten-situationer, som spillet udsatte Lara for. Til filmatiseringerne fra 2001 og 2003 blev Angelina Jolie valgt til hovedrollen, mens Uthaug til den nye genoplivning af Lara Croft-figuren har castet den svenske skuespillerinde Alicia Vikander. Et godt valg. Vikander er ikke mindre hårdtslående, men hun udgør en blødere, mere kompleks og mere menneskelig heltinde. Vikanders snarrådige og fysisk robuste Croft-fortolkning er stadig i stand til at tage hurtige valg, når det brænder på, men det er hendes sårbarhed i forhold til den forsvundne fader, der skaber den nødvendige dynamik og får hende til at fremstå som mere end blot en computerspilsfigur.