Aarhusiansk forfatter: Jeg har savnet den brede bog om vinylpladerne

Så nu har aarhusianske Søren Genefke skrevet "Alt om vinyl", der sigter mod både entusiasterne og de blot nysgerrige. Samtidig giver den glæden ved at samle på pladerne videre.

- Min bog er ikke kun for dem, der i forvejen ved alt om vinylplader. I stedet har jeg prøvet at ramme bredere. Her er noget, samlere kan have fornøjelse af, og her er også noget for de perifert nysgerrige. Ordene kommer fra aarhusianske Søren Genefke. 42 år, vinylsamler og nybagt forfatter med bogen "Alt om vinyl", som Byens Forlag udgiver onsdag 11. april. Og de sande vinylfreaks ved, at der på engelsk findes talrige bøger om samlere, om forhandlere, om pladeomslag og meget andet. Men på dansk... - Jeg har i hvert fald savnet bogen, der bredt dækker hele begrebet vinylplader. Så det er den, jeg har prøvet at skrive, siger Søren Genefke. Små 300 sider er det blevet til. Med masser af facts. Men også med syv interviews, hvor samlere fortæller om deres passion og den musik, de lytter til.

I starten var leg meget til den tunge rock, og det er stadig en gammel kærlighed. Men i dag lytter jeg mere bredt - fra klassisk over folk og dansk pop/rock til psykedelisk. Søren Genefke.

Iron Maiden for de små Søren Genefke kalder gerne sig selv samler. Omkring 3000 lp'er fylder godt i huset i det aarhusianske opland, hvor de har selskab af ca. 500 cd'er. Aarhus har en stor plads i Søren Genefkes hjerte. Her blev han født, og her slog han sig for 11 år siden igen ned efter en årrække i først Sverige, siden Aalborg. Teenageårene havde han hinsidan. I et land, hvor den hårde rock er "enormt stor", som han siger. - Vi hørte Kiss og Iron Maiden helt ned i de små klasser, og det var med i nyhederne, når disse bands kom på besøg i Sverige, husker Søren Genefke. Så han begyndte at samle musik. På lp'er, jo, men primært på cd'er og kassettebånd. - Dengang var det vigtigere at vide noget om grupperne end om formatet, musikken udkom på, konstaterer han.

Fantastisk håndværk Men midt i 00'erne begyndte udviklingen at vende. Søren Genefke fik sammen med mange andre øjnene - og ørerne - op for vinylen. Han oplevede som mange andre samlere glæden ved igen at sidde med lp'erne, og han var ikke svær at lokke med på de sorte skivers revival-bølge. - Og når man som jeg har et nørd-gén, begynder man jo at kigge på nettet og snakke med andre samlere. Det begyndte at gå op for mig, hvad det egentlig kræver at lave vinyl. Hele håndværket, som skaber et fantastisk produkt, hvis det bliver gjort ordentligt, siger Søren Genefke og tilføjer, at dér ligger i dag den drivende kraft bag hans interesse.

Noget, jeg skulle ud med At sætte al denne viden på tryk var dog ikke hans egen idé. Den kom fra Jakob Brodersen, en god ven med kontakt til Byens Forlag. - Vi har rejst en del sammen, og Jakob ved, hvordan jeg altid skal ind i forretninger og kigge plader. Så han har nok syntes, der var noget, jeg skulle ud med, siger Søren Genefke med et smil. Hans første tanke gik på en lille guide til nybegyndere. Men med Jakob Brodersen som redaktør har projektet over det seneste halvandet år udviklet sig til "en ret stor bog", for nu at bruge Søren Genefkes eget udtryk. Så på de mange sider finder du hele historien om vinylpladerne, om håndværket bag, om pladeselskaber, om covers, om originaler og genudgivelser og om brugt vinyl.