60 år efter premieren: West Side Story er stadig en fantastisk musical

Bernstein om West Side Story

I forbindelse med premieren på "West Side Story" tilbage i 1957 udgav Leonard Bernstein nogle af sine notater om den otte og et halvt år lange tilblivelsesproces. Her er nogle uddrag:New York 6. januar 1949: Jerome (Robbins, forestillingen koreograf, red.) ringede i dag med en herlig idé: en moderne version af "Romeo og Julie", sat op i slummen ved påsketid. Følelserne er på højkant mellem jøder og katolikker. Julie er jødisk. Slagsmål i gaderne, dobbelt død - det passer sammen. Men det er mindre vigtigt end den overordnede idé om en musical, der fortæller en tragisk historie i musicalens opsætning - og kun med musicalens virkemidler. Vil det blive en succes? Hidtil er det ikke sket i vores land. Jeg er spændt...



Columbus, Ohio, 15. april 1949: Har lige fået skitserne til de første fire scener. Rigtigt meget godt. Men det her er ikke nogen måde at arbejde på: Mig på denne lange tur som dirigent, Arthur (Laurents, forfatter til bogen bag forestillingen, red.) farer mellem New York og Hollywood. Måske skal vi vente, til vi kan få sammenhængende tid til projektet.



New York 7. juni 1955: Jerome har ikke givet op. Seks år med udsættelser betyder ikke noget for ham. Jeg er også stadig spændt. Måske kan jeg planlægge at give det kommende år til "Romeo".



Beverly Hills, 25. august 1955: Havde en fin, lang session med Arthur. Vi har opgivet hele den jødisk-katolske præmis og er kommet frem til det, jeg tror på er rigtigt: to teenage-bander som de stridende parter, den ene nyligt ankomne puertoricanere, den anden "amerikanere", som de kalder sig. Pludselig kommer det hele til live. Jeg hører rytmer og puls, og - som det vigtigste - jeg kan næsten føle formen.



New York 14. november 1955: En ung tekstforfatter, Stephen Sondheim, kom og sang nogle af sine sange for os. Sikke et talent! Jeg tror, han er ideel for projektet.



New York 17. marts 1956: Andre opgaver betyder, at vi igen må udsætte "Romeo" et år. Måske er det også det bedste. Det er så problematisk et stykke, at det vil vinde ved at få ventetid. Det væsentligste problem: at trække den fine linje mellem opera og Broadway, mellem realisme og poesi, ballet og "bare dans", abstrakt og repræsentativt. At undgå at blive for belærende. Linjen er der, men den er meget tynd, og sommetider skal man kigge grundigt for at opdage den.



New York 1. februar 1957: Slut med at dirigere, tilbage til "Romeo". Fra nu af skal ingenting forstyrre projektet. Det går for godt til igen at lade det falde.



New York 8. juli 1957: Prøver. Smukke skitser til kulisser, betagende skitser til kostumer. Jeg kan næsten ikke tro det - 40 unge er i gang deroppe på scenen. Det lyder himmelsk.



Washington 20. august 1957: Premiere-aftenen var akkurat, som vi havde drømt om. Alle overvejelserne og kvalerne og udsættelserne og om-om-om-skrivninger viser sig at være det hele værd. Lige meget om det økonomisk bliver en succes, er jeg nu overbevist om, at alt det, vi drømte om i alle disse år, er muligt; for dér står denne tragiske historie med et tema så grundlæggende som kærlighed kontra had, med død og raceproblemer og unge skuespillere og "seriøs" musik og komplicerede dansetrin - og det hang sammen for publikum og kritikere. Jeg lo og græd, som om jeg aldrig før havde set eller hørt det.