- Pludselig falder Burt Bacharach på knæ for mig

I et hjørne af huset har James Rasmussen et lille studie, som han kan bruge, hvis inspirationen pludselig kommer over ham. Så sætter han sig ned og optager guitar og vokal og mikser efterfølgende nummeret på computeren. Foto: Carsten Lauridsen

Først blev han udnævnt til at være "Danmarks Tommy Steele", så blev han en del af Four Jacks, og siden forfulgte han drømmen om Hollywood. 80-årige James Rasmussen har haft sin del af succes, men derfor kan man da godt lige snuppe et gennembrud mere.

Musiker: - Det er da lidt blæret. Den gråhårede manke, kort i siden og det lange hår på toppen samlet i en hestehale, nikker mod de to priser, der står på reolen. Priserne er formede som G-nøgler, udført i eg og marmor og med en symbolsk gylden sommerfugl på toppen, og det er ikke mange måneder siden, James Rasmussen kom hjem med dem. En af hans nye sange - "Du er den" - blev sidste år testet på Dansktoppen. Her lå den nummer 1 i ti uger, og en dag kom så beskeden om, at den ikke bare var nomineret i kategorien "Årets hit" til den seneste udgave af Dansktop Prisen. James Rasmussen var også nomineret i kategorien "Årets mandlige sanger". - Og gudhjælpemig om jeg ikke vandt! Det er da lidt blæret, siger han og nikker så mod priserne, der har fået plads ved siden af fjernsynet. - På den måde fortsætter det. Nu er jeg blevet 80 år, så der skal lidt mere til for at starte en ny indspilning. Men kommer der er en sang til mig, er der jo ikke noget at gøre.

Her kan du opleve James Rasmussen 15. august: Esbjerg Musikhus31. august: Lystanlægget Holstebro



7. september: Kammerateriet, Svendborg



12. oktober: Den Gamle Biograf, Gørlev



19. oktober: Nørby Kro, Fanø



20. oktober: Hvissinge Kulturcenter, Glostrup



4. november: Kultur- og erhvervscenter Åbybro



10. november: Hotel Kirkedal, Hjørring



13. november: Ishøj Kulturcenter



1. december: Bangs Have, Maribo

Lærerige år Historien om James Rasmussen er historien om at blive ramt af en følelse så stærk, at den ender med at sætte en ufravigelig vej for resten af livet. Også selvom vejen viser sig at indeholde voldsomme og slidsomme etaper. Det er historien om at vælge musikken, mens man knap nok har fået dun på overlæben og om at sidde her mere end 60 år efter med en ældet krop og stadig være booket til koncerter året ud. Og her i stuen i rækkehuset i Brønshøj, hvor han bor med hustruen Jannie, vidner billeder og albums og priser og instrumenter om et usædvanligt liv, der får anekdoterne til at stå i kø. - Jeg kan huske, da jeg vandt titlen som "Danmarks Tommy Steele". Kort efter kom postbuddet med 150 breve fra fans fra hele landet. Min moster, som jeg boede hos, fik et chok, siger han og griner så hjerteligt, at det fremkalder et hæst host, inden han mindes de fem lærerige år, han fik som fjerdemand i Four Jacks. - Jeg lærte helt utrolig meget af John Mogensen. I virkeligheden var de fem år en slags musikalsk uddannelse, som jeg tog med mig til USA.

James Rasmussen Født 30. august 1937 og er oprindelig døbt Flemming.Han er opvokset i Brønshøj hos sin mor, stedfar og lillebror, men da han var 12 år, blev moren slået ihjel af stedfaren, og året efter druknede hans lillebror. Mosteren og onklen trådte til, og her boede han, da han som stor teenager opdagede musikken.



Herefter dannede han "James and the Jamesmen", blev kåret som "Danmarks Tommy Steele" og efter en kort solokarriere blev han optaget i "Four Jacks".



I 1965 rejste James Rasmussen til Hollywood og kom først hjem 14 år senere.



Ved hjemkomsten til Danmark mødte han sin daværende hustru, som han siden fik en søn med.



De seneste 25 år har han spillet rundt omkring i landet med både gamle og nye sange.



I april vandt han to priser ved Dansktop Prisen.



Han bor i Brønshøj med sin hustru, Jannie.

Fantastiske år James Rasmussen havde allerede to gennembrud i bagagen, da han i slutningen af 20'erne jagtede sit tredje gennembrud på den anden side af Atlanten. I lommen havde han 1000 dollars, i den ene hånd havde han sin guitar og i den anden Miss Danmark, der havde peget ham i retning af Hollywood som stedet, hvor drømme blev til virkelighed. Selv så mange år efter nævner han ubesværet steder og mennesker, der fik betydning. På kaffebaren Ravels på Selma Avenue så han for eksempel ikke bare datidens power-duo, Sonny og Cher. Her mødte han også Buzz Clifford, der året forinden havde storhittet med "Baby Sittin' Boogie" og nu velvilligt hev danskeren med de store drømme ind i en blomstrende musikbranche. 15 dollars var standardhyren for at spille guitar og synge kor på en af de utallige demoversioner, der blev indspillet. Blev produktionen solgt til udgivelse, indkasserede James Rasmussen 85 dollars som studiemusiker. - Jamen, det var fantastiske år. Et eventyr! Musikken var jo fænomenal dengang.

Et stort øjeblik Som han sidder der i sofaen, klædt i kridhvid, løs skjorte, halvlange shorts og et sølvsmykke med turkiser om det solbrune håndled, og fortæller, fornemmer man, at James Rasmussen og Amerika på mange måder var et perfekt match. Han beskriver begejstret de mange jamsessions, de solmættede weekender med barbecue og fornemmelsen af, at drømmene fik vinger. Mens Vietnamkrigen stadig delte USA, fik han nærmest kultstatus med albummet "Echo Park", hvor Keith Barbour blandt andet sang om krigens tab. - Albummet blev et hit og røg på Billboards top 20, så vi blev inviteret med til Grammy Awards. Da vi kommer ind, hiver pladeselskabets mand mig hen til Burt Bacharach. "This is James Rasmussen, the producer of Echo Park", siger han, og pludselig falder Burt Bacharach på knæ for mig. Lige midt i foyeren til Grammy Awards. Det var et stort øjeblik for mig. Og sådan var de 14 år i Hollywood på mange måder en optur, men det endte med en nedtur. Pludselig var det ikke længere så let at afsætte sin musik. Til gengæld var det let at udvide smagen for sprut til også at omfatte stoffer af enhver art. - Der er ikke det narkotika, jeg ikke har været igennem, så på den måde var det hårdt, men jeg ville ikke bytte den tid for noget, siger James Rasmussen, der vendte hjem til Danmark i 1979 og kunne konstatere, at det ikke var så nemt at få en plads i musikbranchen igen.

Tilbage til musikken 50'erne, 60'erne, 70'erne. Tre årtier pakket med fremragende musik, hvis man spørger James Rasmussen. Det var Elvis, Beatles, Johnny Cash, you name it. 80'erne derimod. Den garvede musiker trækker opgivende på skuldrene. - Det er, som om melodien forsvandt ud af musikken i de år. James Rasmussen brugte heller ikke selv de år på musik. Han brugte dem på at blive gift, blive far og blive stoffri. - Men musikken lå jo latent i mig. Den forsvandt aldrig. Og en dag sagde jeg så til min kone: "Hvad siger du til, at jeg går hen på bodegaen på Brønshøj Torv og laver 2 gange 45 minutter med min guitar?". "Det gør du bare", sagde hun, og det gjorde jeg så. De satte sgu en annonce i avisen, så da jeg kom, var der allerede propfyldt. Nå, så satte jeg mig på en stol og høvlede på den akustiske og spillede de gamle sange, og folk skrålede med. Det var faktisk en rigtig festlig aften. Den aften fandt James Rasmussen ikke bare tilbage til glæden ved at spille musik. Han fandt også sammen med den bassist, som han nu har spillet sammen med i 25 år. I dag er duoen blevet en trio, der rejser rundt i hele landet. På repertoiret er James Rasmussens egne sange, men også sangene fra Four Jacks, og de bliver selvfølgelig spillet live. - Alle de her beatproduktioner fra en computer. Det er jo ikke ægte. Det er også derfor, jeg spiller uden sikkerhedsnet. Bas, guitar og tromme. Så du kan høre det, der bliver spillet og sunget, og det fungerer jo, for vi har 40 jobs om året i snit.