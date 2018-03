- Jeg kan godt se det sjove i at samle alle plader med en musiker, men grundlæggende siger det mig ikke så meget

Fem bud på vinyl-fremtiden

Er vinyl-interessen endnu en af de mange bobler, musikmarkedet har oplevet? Eller har pladespilleren og lp'en en glorværdig fremtid foran sig?2017-tallene fra det amerikanske analyse-institut Nielsen rapporterer om ni pct. højere salgstal for vinyl i USA, mens de engelske pladeselskabers sammenslutning, British Phonographic Industry, har opgjort stigningen i Storbritannien til ikke mindre end 26,8 pct.



På den baggrund har Discog.com - verdens nok førende site, når det gælder lp'er og cd'er - for nylig bedt nogle af musikindustriens eksperter, samlere og entusiaster om deres bud på fremtiden for vinyl-formatet. Her er et udpluk af svarene:



1) Henry Rollins, musiker og tv-vært:



- Jeg tror, salget vil fortsætte med at være godt. Det er ikke en boble. At mange værdsætter vinyl, hænger sammen med, at før cd'erne havde du ikke noget at sammenligne med. Du havde plader og bånd, og sådan lød indspillet musik. Efter 30+ år med digital og streamet musik har lytterne nu muligheden for at opleve "wow"-øjeblikket, når de hører vinyl gennem et godt anlæg og kan fastslå, at vinyl uden diskussion lyder meget bedre end en cd eller noget, der skingrer ud gennem en telefon.



2) Brian Turner, vært på den østamerikanske, uafhængige radiostation WFMU, mener, at vinyl-interessen allerede nu betyder mange ligegyldige udgivelser og genudgivelser. Alt for meget opmærksomhed rettes mod bl.a. netbutikker, som "forsyner folk, som bare vil have noget, lige meget hvad det er":



- Mange af disse mennesker er ikke rigtige fans af vinyl; de vil bare være en del af noget, som kaldes cool. Jeg tror, de mister interessen, og i stedet for at gøre en indsats og selv finde ny musik beslutter de at samle på vin eller noget andet.



3) Michael Kurtz, en af grundlæggerne bag Record Store Day, noterer, at der sælges mere vinyl og flere pladespillere end tidligere:



- Samtidig fortsætter priserne på god, brugt vinyl med at stige. Record Store Day 2017 slog alle rekorder for størst vinylsalg på en enkelt dag. Oveni håbede vi at samle 100 fra musikindustrien til en konference om produktion af vinyl - og der kommer tilsyneladende tre gange så mange. Alt sammen fortæller det mig, at vinylen ikke er nær ved at nå toppen.



4) Jason Hicks, markedsanalytiker hos det amerikanske højttalerfirma Aperion Audio:



- Jeg tror, det nu er slået fast, at vinyl er det blivende fysiske medium for lyd. Vinyl blev dødsdømt, både da kassettebåndene var populære i 80'erne og igen i 90'erne, da cd'erne dominerede markedet. Vi kan diskutere, hvorfor vinyl bliver ved med at overleve - er det lyden, samleriet, er det "cool"-faktoren? Tilbage står det faktum, at pladerne simpelthen ikke vil forsvinde. Selv i de perioder, da de blev presset ud af nyere formater, blev der ved med at være et hardcore samler-marked.



5) Jennifer Otter Bickerdike, forfatter til bogen "Why Vinyl Matters" (2017), har oplevet, hvordan bl.a. hendes tante holdt op med at købe plader, men ikke skilte sig af med sin samling:



- Selv da cd'erne havde deres storhedstid, tænke hun ikke på at afhænde sin værdifulde pladesamling. Den var for meget en del af hendes personlighed. Det er derfor, vi nu oplever vinylens renæssance: Formatet har en rækkevidde som intet andet. Vinylen leder tankerne tilbage til en tid, min tante og hendes jævnaldrende husker; dengang da det at spare op og købe en plade var the big deal, da fællesskabet omkring musikken var et ritual og en del af opbygningen af et samfund. Det åbner samtidig til det, der nok er nyt for mange under 30: at du rent fysisk investerer tid, rum og tanker i musikken, og at du engagerer dig i musikken i stedet for bare at lade den være baggrundsstøj til dine daglige aktiviteter.