- Jeg har altid været dedikeret og næsten rabiat i min tilgang til stort set alting

Knap et kvart århundrede efter, at Lars von Triers "Riget" bragede ind i stuerne med sine uhyggelige historier fra Rigshospitalets gange, flytter fortællingen ind på Det Kongelige Teater. Esben Dalgaard med en fortid i Vejle og Odense spiller den foretagsomme Krogen og nyder rollen som "hypernarcissistisk Robin Hood".

- Og det er enormt interessant, fordi han konstant pendulerer mellem at være et røvhul og en "good guy".

Og det er ikke så ligetil, erkender Esben Dalgaard, at skabe gys og spænding på teaterscenen, hvor filmens virkemidler som lyd og kameraføring og pludselig klip mangler. Men det er interessant og skal nok lykkes. Blandt andet ved hjælp af en drejescene, en loyalitet over for von Triers oplæg og ikke mindst de groteske karakterer, der alle som en mestrer kunsten at pege fingre ad andre, mens de bekvemt fortrænger, at de også selv fejler. Som nu Krogen for eksempel, der med Esben Dalgaards ord er en "hypernarcissistisk drugdealer, livsnyder, Robin Hood og læge".

Ude på gangen kommer fru Drusse trissende i badekåbe og et underfundigt smil om munden. I et kort øjeblik er illusionen om, at der er flyttet en spøgelsesjæger ind i Skuespilhuset, helt perfekt, indtil det viser sig, at ansigtet under den sirlige page tilhører skuespiller Kirsten Olesen.

Født 3. juli 1976 og opvokset i Vejle.Som ung rejste han først til København, siden til New York og så til Odense for at gå på Skuespillerskolen, hvorfra han er uddannet i 2008. Han har medvirket i en lang række teaterroller og har de senere år også markeret sig på tv og film, hvor han har spillet alt fra far i "Juleønsket" til møller i "1864", samt storsvindler i "En fremmed flytter ind". Esben Dalgaard blev en del af det faste ensemble på Det Kongelige Teater i 2016, men er fortsat med at spille roller på film og tv. Senere på året kan han blandt andet ses i "Bedrag 3" og TV 3-serien "Hånd i hånd". Han har to børn, er gift og bor på Amager.

- Men det er lidt ligesom, hvis du løber langt. Det giver dig også energi. I og med at jeg laver så meget, bidrager det også positivt til mit arbejde. I et opløb som dette kommer man ligesom ind i zonen, og det er et ret fedt sted at være. Lige nu bliver zonen udvidet, fordi jeg har to store opgaver på én gang. Det er dobbelt så hårdt, men også dobbelt så fedt.

Sådan er det måske også, når man som Esben Dalgaard er ret vild med at arbejde og har det med at proppe mest muligt i kalenderen. Som i disse dage, hvor han er i det sidste intensive opløb til premieren på "Riget" og samtidig skal i gang med optagelser til en ny serie på TV 3, hvor han har en af de bærende roller.

Så længe det lykkes

Esben Dalgaard har siden afgangen fra Skuespillerskolen ved Odense Teater for 10 siden spillet en lang række markante roller på både teater, tv og film. Mange vil sikkert huske ham som mølleren Erasmus i tv-serien "1864". Senest har han blandt andet gjort indtryk i rollen som virkelighedens svindler Casper Rieper-Holm i filmen "En fremmed flytter ind", der også blev vist som serie på TV 2.

Når man kigger på omfanget af hans roller de seneste 10 år, kan man få indtryk af en mand, der allerede som barn elskede at stå på en scene. Men faktisk var barndommen i Vejle renset for spæde skuespildrømme, og mens det meste af Danmark i 1994 blev fascineret af en sælsom tv-serie ved navn "Riget", var Esben Dalgaard på vej til Spanien, hvor han arbejdede som "entertainer" på et hotel, inden han satte kurs mod jurastudierne på Københavns Universitet. Det blev dog en forholdsvis kort fornøjelse. For noget ved det at stå på en scene trak alligevel, og efter en del indledende øvelser til skuespilleriet rejste han til New York og Lee Strassberg Theatre Institute.

- Jeg har altid været dedikeret og næsten rabiat i min tilgang til stort set alting - også til teatret. Når jeg først sætter mig et mål, går jeg benhårdt efter det, og jeg syntes, at "Method Acting" var sindssygt spændende, siger han om tiden i New York, hvor han med inspiration fra helte som Al Pacino og Robert de Niro lærte, hvordan man i en rolle kan flytte sig langt væk fra sin egen personlighed alene ved hjælp af psykologi. Han lærte dog også, at man ikke altid behøver at gå til ekstremer for at forløse en rolle.

- I dag sværger jeg langt mere til bare at få ting til at lykkes. Bare jeg forløser rollen, så er det for så vidt ligegyldigt, om det sker på den ene eller den anden måde.