- Jeg er så ked af, at du ikke ringer til mig mere

Kim Larsen kæmpede til det sidste en kamp for at blive rask - og det var imponerende, men også fortvivlende at følge fra sidelinjen, hvor der ikke var noget at gøre for sangerens nære ven Jørn "Ørn" Jeppesen. Det skriver han i en hilsen til Kim Larsen, som døde søndag morgen.

Du kan læse hele hilsenen til sangeren her.