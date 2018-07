- Der er intet pirrende eller sexet ved en voldtægt

Karin Slaughter har siden debuten for 17 år siden skrevet én bog om året. De fleste bøger bliver i første omgang til i hendes hoved, hvor de kan leve i flere år. Derfor bruger hun heller ikke særlig lang tid på at skrive. Foto: Carsten Lauridsen

Den amerikanske krimiforfatter Karin Slaughter har altid været dybt fascineret af det mørke og det makabre, men hun vil andet og mere end at underholde med sine bøger.

Stjerneforfatter: For fem år siden sad Karin Slaughter i møde med "en stor Hollywood-producer". På det tidspunkt havde hendes krimier for længst bevist deres evne til at sælge verden over, og tanken om at filmatisere nogle af historierne var umiddelbart nærliggende. Hollywood-produceren var alligevel forbeholden. "Karin, jeg elsker dine bøger", lød det først venligt, men så kom forbeholdet: "Folk vil bare hellere have film, hvor manden er helten". - Jeg prøvede at indvende, at jeg jo også er "folk", og at jeg ikke kun vil have mandlige filmhelte, men han konkluderede bare, at jeg i så fald hørte til de absolutte sjældenheder. Karin Slaughter griner lavmælt, da hun fortæller anekdoten. Her fem år senere kan hun nemlig konstatere, at produceren tog fejl, og hun fik ret. Der er kommer flere og flere stærke, kvindelige og ikke mindst realistiske karakterer i både bøger og på film. - Jeg har ventet i næsten 20 år på, at folk ville hylde og acceptere de stærke kvinder, og når jeg siger stærke kvinder, så mener jeg kvinder, som de er. Ikke som mænd fantaserer om, at de skal være: sådan nogen, der knalder med alle og altid finder hovedpersonen virkelig sexy, selvom han er overvægtig, storrygende og småulykkelig. Det er jo ren projektion. Min ambition har altid været at beskrive den indre styrke i kvinder. Jeg tror, det er derfor, så mange læsere både forstår og værdsætter mine karakterer.

Den danske forbindelse Karin Slaughter har i flere år været gode venner med den danske krimiforfatter Sara Blædel.De to mødte hinanden på Krimimessen i Horsens, og de to har efterfølgende mødtes flere gange både herhjemme og i USA.



Ifølge Karin Slaughter deler de to den samme arbejdsmoral og gør sig desuden umage for at hjælpe hinanden og andre kvindelige forfattere med at blive set og hørt.

Succes? Selvfølgelig! Et eller andet kan hun i hvert fald, den 47-årige Karin Slaughter, der er på et kort visit i Danmark forud for udgivelsen af sin nye bog "Brudstykker af hende". Siden debuten for 17 år siden har hun solgt flere end 35 millioner bøger og er udkommet på 37 sprog. En succes, der trods alt er større end den ellers noget kæphøje debutant havde forestillet sig dengang. - Jeg ved ikke, hvor min arrogance kom fra dengang, men jeg forventede faktisk at få stor succes, hvilket var virkelig dumt, for hvis du kigger på statistikkerne, var det højst usandsynligt, at jeg ville få så meget succes, som jeg regnede med, griner hun og erkender, at hun trods alt ikke havde forestillet sig, at hendes bøger ligefrem ville blive læst i så mange lande. - Men selve mit forfatterskab har jeg sådan set aldrig tvivlet på. Jeg er et helt normalt menneske, og som så mange andre kvinder kan jeg bekymre mig om min alder og min vægt. Til gengæld har jeg følt mig ret sikker på min evne til at fortælle historier. Siden har det så vist sig, at meget af den selvsikkerhed, jeg følte dengang, var en anelse misforstået. For i dag kan jeg jo se, at jeg meget lettere gik i panik, når jeg blev fanget i et hjørne af historien. Nu læner jeg mig op af min erfaring, og både som forfatter og menneske har jeg fået en helt anden ro. Mængden af bullshit, jeg vil acceptere, er minimeret. Til gengæld går jeg ikke så højt op i de små ting.

Slaughters 3 største litterære helte 1. Flannery O'Connor - i løbet af sit 39 år lange liv nåede hun at udgive både noveller, romaner og essays, men det er særligt novellerne, hun er kendt for.2. Margaret Mitchell - hun udgav i sin levetid kun én roman, nemlig "Borte med blæsten". Den sikrede til gengæld den amerikanske forfatter verdensberømmelse.



3. Harper Lee - den amerikanske forfatter er først og fremmest kendt for sin Pulitzer-vindende roman "Dræb ikke en sangfugl" fra 1960. 55 år senere udgav hun "Sæt en vagtpost ud".

Flere år på vej Arrogancen, som Karin Slaughter taler om, skal nok først og fremmest tolkes som den midaldrende kvindes selvironiske distance til sit yngre jegs store armbevægelser. For det er svært at forestille sig, at kvinden, der elsker nuttede killinger, cupcakes og makabre fortællinger, på noget tidspunkt har haft hang til noget selvhøjtideligt. Tværtimod bliver de fleste pointer leveret med rolig, næsten piget stemme, humoren er underspillet og skæv, og hun deler gavmildt ud af alt fra gode råd mod jetlag til smertefulde erfaringer i den nære familie. Man tror hende, når hun konstaterer, at hun sådan set stadig bare gerne vil skrive bøger, som hun kan være stolt af, og at ambitionen altid er at skrive en bog, der er bedre end den foregående. Ambitionen er også at udkomme med én bog om året, så når hun ikke rejser rundt for at møde sine læsere, så skriver hun. - Jeg tænker altid længe over mine bøger. I flere år faktisk. Jeg arbejder for eksempel på en bog lige nu, hvor jeg har tænkt på åbningen i tre år. Jeg har en vandtæt notepad i min bruser, så jeg også kan skrive mine ideer ned, når jeg er i bad, og denne åbning skrev jeg i min notepad for tre år siden. Dét øjeblik i bruseren er det bedste. Det er de små linjer, jeg nyder, og resten er bare hårdt arbejde. For selvfølgelig er det også et arbejde. Det er faktisk ikke kun regnbuer og enhjørninger det hele. Men noget af det er, smiler hun.

Karin Slaughter Født 1971 i Georgia, USA.Som ung begyndte hun at studere på universitetet, men efter to år faldt hun fra og åbnede i stedet sin egen skilteforretning.



Ved siden af arbejdet skrev hun, men hendes bøger om blandt andet den amerikanske borgerkrig faldt ikke i forlagenes smag.



Til gengæld var der hul igennem med bogen "Blindsighted" ("Mord for øje").



Bogen var den første i serien Grant County om retsmedicineren Sara Linton. Karin Slaughter er desuden kendt for Atlanta-serien om detektiven, Will Trent.



Karin Slaughter bor i Atlanta sammen med sin kæreste.

Som var vi der selv Regnbuer og enhjørninger er der til gengæld slet ingen af i hendes bøger. Tværtimod er de kendt for deres brutale og virkelighedstro detaljer. Her bliver ingenting pakket ind i lyserødt vat eller fortalt mellem linjerne. Her bliver tingene sagt ligeud. Og det er ikke for at skrue op for uhyggen eller lade læserne svælge i blod og vold og makabre overgreb. - Jeg bliver ofte spurgt til volden i mine bøger, og jeg tror, det føles mere voldeligt, fordi jeg også gør mig umage for at gøre karaktererne nærværende og vedkommende. Man kan lide dem, og derfor kan man mærke deres smerte, og det er helt bevidst. Når det forfærdelige sker, skal det føles som om, det sker for dig, for jeg vil gerne have så mange som muligt til at forstå, at det her er noget, der sker i virkeligheden, siger Karin Slaughter, der gennem årene er blevet mere og mere bevidst om den magt og kraft, der ligger i det sprog, vi bruger. - I mange år brugte vi for eksempel forkerte ord om overgreb. Vi sagde ikke voldtægt, men seksuelt overgreb. Men det har intet med sex at gøre. Der er intet pirrende eller sexet ved en voldtægt. Det er også derfor, det er så vigtigt, at mit sprog er så præcist som muligt. Fordi det forhåbentlig kan være med til at ændre den måde, vi tænker om den slags forbrydelser, siger hun.

En afgørende begivenhed Karin Slaughter har været fascineret af mørket, lige så langt hun kan huske tilbage. En fascination som hun også mødte hos sin far og sin bedstemor. Som barn læste hun bøger om Charles Manson og andre serieforbrydere, og i hjemmet i en landsby i det sydlige Georgia hældte faren jævnligt endnu mere uhygge på med makabre fortællinger. - Så der er ikke meget, der oprører mig, siger hun. Én begivenhed fik alligevel afgørende betydning, fordi hun her for første gang forstod, hvor store konsekvenser en forbrydelse kan have for mange mennesker. Da Karin Slaughter var otte år, begyndte en række børn og unge at forsvinde fra den nærliggende storby, Atlanta. "The Atlanta Murders" som seriemordene blev kaldt, skræmte tusinder og betød blandt andet, at Karin Slaughter og mange andre børn fik forbud mod at lege bestemte steder. Til gengæld fik de ikke særlig meget at vide om mordene. - Vores forældre forsøgte at beskytte os ved at tie, men det, vi så forestillede os i stedet, viste sig at være meget værre end virkeligheden. Børn har en vild fantasi, og nogle gange hjælper vi dem bedst ved at sige det, som det er. Det afhænger jo helt af barnet og situationen, og det er forældrene, der kender deres barn bedst, men helt generelt tror jeg, at de kan klare mere, end vi tror. De ved nok også mere, end vi tror.