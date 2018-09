Naboer lider under støj fra kampfly: Klager over F-16 er fordoblet på et år

Han er overbevist om, at mange flere generes af støjen, men at det er de færreste, der ved, hvilke klagemuligheder de har.

- Jeg er overrasket over, at så mange har klaget. Jeg troede kun, at vi var få, der var så belastede, at man direkte har valgt at klage, siger Per Brommann.

En af dem, der flere gange har klaget, er Per Brommann fra Over Jerstal nær Vojens. Han er formand for Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, som er borgere, der er plaget af larmen fra F-16-kampflyene og frygter støjgener fra de kommende F-35-fly, som kommer til Flyvestation Skrydstrup i 2023.

Støj: Støjgenerne fra F-16-kampfly fra Flyvestation Skrydstrup er så store, at 21 syd- og sønderjyder i år har klaget til enten Haderslev Kommune eller Forsvaret. Det viser en aktindsigt over klagesager over støj fra F-16-fly, som Haderslev Kommune og Værnsfælles Forsvarskommando har modtaget fra 1. januar til 7. september.

Flyvestation Skrydstrup hedder officielt Fighter Wing Skrydstrup og er hjemsted for de 30 danske F-16-kampfly. Skrydstrup ligger i Sønderjylland tæt på byen Vojens.Flyvestationen har omkring 700 ansatte og er derfor også områdets største arbejdsplads. Chef for flyvestationen, Uffe Holstener-Jørgensen, fortæller, at der typisk trænes fem dage om ugen, og at der i alt er tale om ni ugentlige træningspas, hvor flyene er i luften i det sønderjyske. Det meste af året om formiddagen og eftermiddagen, men om foråret og i slutningen af efteråret flyver de i nogle uger i stedet om natten. Det er langt fra altid op til piloten selv, hvordan flyene skal lette, lande og flyves. Kampflyene skal have tilladelse fra de civile luftfartsmyndigheder, der kan være vejrforhold, som spiller ind, og derfor varierer den oplevede støj på landjorden meget, fortæller Uffe Holstener-Jørgensen.

Han understreger, at flyene aldrig flyver i lav højde over bymæssig bebyggelse, og at flyene ikke larmer mere end tidligere. Tværtimod har flyvestationen iværksat flere tiltag for at mindske støjen.

Han erkender, at det ikke altid lykkes at overholde støjkravene eller den rute, som er fastlagt for flyvninger. I flere år har kampflyene flere gange overtrådt støjkravene fra miljøgodkendelsen, som kampflyene skal overholde, fortæller han.

- Vi er nødt til at træne og være knivskarpe for eksempelvis at kunne deltage i internationale operationer, siger han.

På Flyvestation Skrydstrup er chef og oberst Uffe Holstener-Jørgensen ærgerlig over, at så mange føler sig generede af støjen, men han slår fast, at flyvestationen overholder reglerne på området, og at piloterne er nødt til at træne.

Frygter for fremtiden

Alligevel er antallet af klager over støj steget siden 2017. Avisen Danmark har også søgt aktindsigt i klagerne over støjen fra kampflyene fra 1. januar til 7. september 2017, og her har 11 klaget over kampflyene. Det undrer Uffe Holstener-Jørgensen. Men Per Brommann er ikke overrasket over, at antallet af klager er steget.

- Diskussionen om F-35-kampflyene har skabt fokus på området, og folk har også fundet ud af, at de kan gøre noget ved problemet. Før fandt man sig nok bare i det, siger naboen til flyvestationen, der nu venter i spænding på, at Forsvarsministeriet i december kan fremlægge støjtal for de kommende F-35-kampfly.

- Frygten er, at det bliver så slemt, at vi ikke kan være her, siger han.