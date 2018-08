Mere tid på plejecentre kan forhindre vold

Forebyggelse: De har for travlt på de danske plejehjem, og det går ud over de demente ældre, der i stigende grad bliver udadreagerende, når plejepersonalet ikke har tid nok til arbejdsopgaverne. 40 procent af de plejehjemsansatte, som ikke har den tilstrækkelige tid hos de demente borgere, oplever at blive udsat for vold mindst én gang om måneden.

Det viser tal fra en undersøgelse, som fagforeningen FOA foretog blandt sine medlemmer i 2016, og siden da er det ikke blevet bedre for de ansatte, der fortsat oplever vold og trusler i hverdagen.

- Det har med garanti ikke ændret sig. Personalet har ikke den tid, der skal til i løbet af en arbejdsdag, og det er noget af det vigtigste, når man har med demente personer at gøre. Man kan sammenligne det med at have små børn. Hvis man har travlt og prøver at dysse en situation ned, og man ikke tager sig tid til det og ikke er rolig, får man den modsatte effekt. Når man har med demente at gøre, som nemt bliver påvirket af stress, skal man virkelig have god tid til både de faglige opgaver og til nærvær, siger Charlotte Bredal, der er arbejdsmiljøkonsulent hos FOA.

Det bliver blot forstærket af, at der generelt ikke er afsat nok tid til at pleje de ældre. I undersøgelsen svarer 26 procent af medlemmerne således, at der er afsat tilstrækkelig med tid til at løse opgaverne hos ingen eller næsten ingen af de demente.

- Der er mange af episoderne, der kunne undgås, hvis man havde den fornødne tid. Man forstår godt, at det kan virke som et overgreb, hvis der kommer en fremmed plejer ind, som ikke har tid til at forklare, hvad der foregår, og begynder at skifte ble, siger Charlotte Bredal.