Individuel pleje kan dæmpe vold fra demente

Plejecenter: Sommetider er det de små ting, der gør en stor forskel.

På Fynsgade Plejecenter i Grindsted har ekstra opmærksomhed på de dementes individuelle behov været med til dæmpe volden på arbejdspladsen.

- Vi har for eksempel ændret i vores mødetider, så vi nu kører med en form for rul, hvor medarbejdere møder ind om morgenen både klokken 6, 7, 8 og 9. Det betyder, at vi kan få de ældre op af sengen, når de er klar til at vågne og stå op. Det er ikke alle, der er det klokken 7, forklarer Kathrin Terkelsen, der er plejecenterleder.

Plejecenterets miljørepræsentant Mona Madsen er enig:

- Vi kan mærke, at det er godt med den tilpassede rytme, men det er også vigtigt med tiden, vi har hos borgeren, og at vi forstår deres forhistorie. Nogen er meget kærlige, mens andre bedre kan lide en mere formel tone, og det er vigtigt at møde dem på deres præmisser. Hvis vi har tid til at lytte og observere, kan vi give den bedste pleje, som er med til, at borgeren er mere tilpas og har mindre tendens til at være udadreagerende, siger Mona Madsen.

Men den individuelle pleje løser ikke hele problemet med voldelige demente.

Slag, nip, spytklatter og trusler på livet er stadig en del af hverdagen, og på Fynsgade Plejecenter har man valgt at sætte hårdt ind mod de voldelige episoder i et forsøg på at forebygge, hvad de ansatte møder til daglig.

- Vi har erkendt, at vi arbejder i et belastet fag, men det er samtidig ikke ensbetydende med, at vi skal finde os i at blive udsat for vold og trusler i hverdagen, siger plejecenterleder Kathrin Terkelsen.