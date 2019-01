Hele verden så med, da Danmark blev indhegnet

Mandag formiddag blev de første meter af det omdiskuterede vildsvinehegn sat op langs grænsen til Tyskland. 68 kilometer hegn, der skal holde den afrikanske svinepest ude af Danmark. Det skete for øjnene af både jægere, nysgerrige naboer og hele det internationale pressekorps. Hegn vækker følelser, lyder det fra manden, der skal få hegnet op at stå.

Padborg: I en smattet mudderpøl på en mark lidt vest for den motorvej, der binder Danmark og Tyskland sammen, står Bodil Nielsen og fryser. Det er svært for hende at forklare præcis, hvorfor det er så vigtigt for hende. Men hun er for nysgerrig til ikke at stå her.

I dag bliver der nemlig sat hegn op langs grænsen. Et hegn, der skal holde vildsvin ude af Danmark, så den farlige sygdom, afrikansk svinepest, ikke kommer til landet. Det er derfor, Bodil har taget turen fra Als til Padborg en morgen i januar.

- Det er da en vigtig og spændende dag. Jeg havde ikke forventet, det ville gå så hurtigt, og jeg troede nok egentlig, det lå længere ude i fremtiden. Men nu er de altså i gang, siger hun og vender sine øjne mod den maskine, der højlydt er begyndt at banke hegnspæle ned i jorden langs grænsen til Tyskland.

Og hun har ret. Tiden er løbet som vilde heste siden regeringen sidste forår for første gang præsenterede deres plan om opsætningen af et vildsvinehegn. Og mandag formiddag blev planen så til virkelighed, da de første meter hegn blev sat op for øjnene end næsten halvtreds journalister, fotografer, lobbyister, nysgerrige naboer og altså også Bodil.