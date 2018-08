Efter vold og trusler: Ordfører kræver flere ressourcer til ældreplejen

Avisen Danmark har de seneste dage afdækket, hvordan plejere, der arbejder med demente, i høj grad er udsat for vold og trusler fra demente. Det er et stort problem, mener sundhedsordførere. De mener, at en løsning kan være at tilføre ældreplejen flere ressourcer.

Demens: Ældreplejen skal tilføres flere ressourcer for at reducere antallet af episoder med vold og trusler mod plejepersonalet begået af demente borgere.

Det mener Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører i Socialdemokratiet, efter at avisen Danmark har afdækket, hvor stor en del af de ansatte i ældreplejen, der arbejder med demente, som er udsat for vold og trusler.

Den nyeste undersøgelse, der er foretaget blandt medlemmerne af FOA i 2016, viser blandt andet, at hver tredje medlem bliver udsat for vold og trusler fra demente mindst en gang om måneden.

- Hvis personalet siger, at man kan reducere voldstilfælde ved, at man kobler mere end én plejer på, så man i stedet går to kollegaer sammen, er det naturligvis umiddelbart et let redskab at tage op. Det er ressourcekrævende, men det skal vores samfund kunne honorere, siger han.

- Er det realistisk, at der kommer flere plejere til at tage sig af demente borgere?

- Til de svært demente borgere, ja, naturligvis, siger Flemming Møller Mortensen.

Han peger blandt andet på, at flere demenskoordinatorer i kommunerne kan være en løsning på problemet. De er specialiserede i at tackle og tage sig af de demente og er dermed en god støtte for det øvrige personale, siger han.