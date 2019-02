DF kræver milliondyre konsulenter fjernet fra ny politiaftale: For mange klogeåger i det offentlige

- I stedet for at se på, hvor vi kan spare i politiet her og nu, skulle vi se på, hvordan vi skaber et velfungerende politi ude i fremtiden. Og det sker ikke gennem eksterne konsulenter, siger Peter Kofod.

- De rapporter, vi tidligere har fået, har ikke været meget værd. Og det hænger mig langt ud af halsen, at vi bruger så mange penge på noget, som virker ubrugeligt, siger han og opfordrer til, at man i Folketinget stopper den kortsigtede tankegang i forhold til politiet.

- Men kan der ikke være gevinster at hente ved at bruge mennesker udefra med en særlig ekspertise?

- Jeg anser ikke de her konsulenthuse som eksperter, og vi politikere burde i stedet blive bedre til at tale med de egentlige eksperter, nemlig betjentene, politiforbundet og HK'erne, siger Peter Kofod.

Og det er alt for mange penge, mener retsordfører hos Dansk Folkeparti Peter Kofod. Han har svært ved at se værdien af de mange rapporter, og derfor mener han, at de skal afskaffes i den politiaftale, der bliver indgået i løbet af 2019.

Politik: 16 millioner kroner. Det var den pris, Rigspolitiet betalte for analyser og rapporter foretaget af eksterne konsulenter i forbindelse med den politiaftale, der gælder for årene 2016-2019.

1. Der skal i løbet af 2019 forhandles en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndighedens økonomi. Aftalen skal vedtages af et flertal i Folketinget.2. Den foregående aftale løber fra 2016 til 2019. Aftalen indebar blandt andet oprettelse af en ny politiskole, øget optag på politiuddannelsen og et skærpet fokus på terrortruslen. 3. Ved den foregående aftale lå diverse konsulentrapporter til grund for flere af beslutningerne. Blandt andet en omfattende modernisering af politiet, hvor administrative opgaver i højere grad skulle tilfalde andre arbejdsgrupper end betjentene. 4. To af de mest benyttede konsulenthuse i Rigspolitiet er McKinsey & Company og Struensee & Co. 5. I forbindelse med den nuværende politiaftale brugte Rigspolitiet 16 millioner kroner på konsulentrapporter.

- I alt for mange år er disse rapporter blevet lagt til grund for store besparelser i politiet, og det virker nogle gange til, at det sker uden kontakt til virkeligheden. Det er vigtigt, at vi bruger dem, hvor det giver mening, siger Trine Bramsen (S).

I løbet af 2019 skal der forhandles en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndighed på plads, og det er den forbindelse, at Dansk Folkeparti ønsker at fjerne udgifterne til eksperter.

Konsulentrapporterne, der udarbejdes af eksterne konsulenthuse mod betaling til politikernes brug, er i årevis blevet brugt til at finde områder i politiet, hvor der kan effektiviseres. I forbindelse med den tidligere aftale var det konsulenthusene McKinsey og Struensee, der af Finansministeriet og Rigspolitiet blev hyret til at lave rapporterne.

Professor: Rapporter kan gavne

Professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab på SDU Kurt Klaudi Klausen mener derimod, at der kan være gode grunde til at få uvildige rapporter udefra. Han mener, at man bør have tillid til, at de eksterne konsulenter bliver tilknyttet af gode grunde.

- Det er meget dyrt, hvis man altid selv skal have den nødvendige ekspertise. Det er derfor, at visse opgaver outsources, så man i stedet holder sig til kerneopgaven. Men en ledelse skal naturligvis til enhver tid kunne stå på mål for indkøb af konsulentydelser, siger professor Kurt Klaudi Klausen.