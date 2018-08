Råd fra haveeksperten: Få saften ud af druer og æbler

For få hundrede kroner kan du lave dit eget mosteri og få den dejligste juice til morgenbordet.

Saft: Solen har vist sig fra den venlige side i år. Det betyder, at vi får søde æbler og mange mindst lige så lækre og søde druer. På grund af tørke og senere blæst er en del æbler faldet til jorden. Mange af dem var modne, og mange var ved at modne. Druerne er det lidt anderledes med. De holder bedre fast, og er de i et drivhus, er det slet ikke et problem. Men der er mange af dem, rigtig mange, og de er modnet før tid. Jeg har også flere æbler end normalt, så det skal der gøres noget ved. Noget skal gemmes til spisebrug, men lige så meget skal laves til den lækreste saft. De fleste æbler kan gemmes, men det går mere eller mindre ud over den friske smag. Mange sorter vil dog kunne holde sig rimelig godt i omkring tre måneder, hvis de opbevares køligt og ved en passende luftfugtighed. Presser du derimod æblerne og fryser saften ned, så kan den holde mindst et år. Bruger du saften med det samme uden at fryse det ned, er holdbarheden i køleskabet 14 dage.

Hvis du vil gemme uden at presse Så længe kan du gemme din frugt:Æbler



August og september



Discovery, Rød Ananas



September



Redfree



September og oktober



Retina, Guldborg, James Grieves, Gråsten



September, oktober og november



Ahrista, Aroma



Oktober - november



Prima



Oktober, november og december



Robinola, Holsteiner, Cox, Filippa, Ingrid Marie



November,december og senere



Topaz, Belle de Boskop, Bramleys Seeding



November - april



Ildrød pigeon



December til marts



Cox orange



Pære



Juli



Colorée de juillet



September -oktober



Grev Moltke, Herrepære, Gråpære,



September, oktober og november



Pierre Corneille



September -december



Conference, Concorde

Stemples ned Æblemost er nemt at lave. Når du presser din egen æblesaft, kan du anvende såvel friskplukkede æbler som nedfaldsæbler, men der er mest saft i de friske. Udnytter du samtidig nedfaldsæblerne, går der ikke noget til spilde. Vask æblerne grundigt, så der ikke er jord på og rul så mosteriet frem. Mosteriet er en æblepresser. Du putter æblerne i presseren og drejer på et håndtag, der presser et stempel ned på æblerne. Saften løber ud i et kar eller en spand, og så har du most. Selvfølgelig kan du også presse meget andet frugt med presseren, og har du bier, kan du bruge presseren til at presse honning ud af tavlerne. Det sidste har jeg gjort nogle gange. Det er en lidt besværlig proces, men man får en bedre honning ud af det.

Familieaktivitet Du kan få æblepressere til langt over 10.000 kroner, men du kan også få dem langt billigere. En håndpresser til mere privat brug, der kan rumme 12 liter, koster sædvanligvis mellem 700 og 2500 kroner, men faktisk kan du i øjeblikket få en håndpresse i eg og stål, godkendt af fødevarestyrelsen til 199 kroner. Det er jo så billigt, at alle, selv med små haver, kan være med og få lidt sjov med presseriet. Før æblerne puttes i pressen, er det en fordel at skære dem i mindre stykker. Her kan du tilkøbe en frugtkværn, der klarer arbejdet for dig. Det er lettere at få mere saft ud af æblerne, når stykkerne er mindre, men vil du ikke have for meget udstyr, så skær i kvarte eller endnu mindre stykker med en kniv. Det tager selvfølgelig nogen tid, men har man ungerne med i arbejdet, bliver det en god familieaktivitet. Du kan også hælde alle æblerne ned i en stor plastbalje og anvende en såkaldt ren brolæggerjomfru til at stampe æblerne med. Den laver du af en stamme med en diameter på omkring 10-15 cm. Har du en firkantet pæl, så er den også anvendelig. Men husk den skal være fuldstændig ren. Hæld eventuelt kogende vand på alt det, du bruger af redskaber, også pælen. Lav et håndtag, så du kan holde på stammen, mens du trykker den op og ned over æblerne.

Blandet frugt Halvmodne æbler, syrlige æbler eller en blanding af madæbler og spiseæbler giver mere smag til mosten. Men fortvivl ikke, hvis ikke du kan skaffe sure æbler. Hjemmelavet most smager under alle omstændigheder himmelsk. Når æblerne er presset, skal mosten hældes på flasker, der først er skyllet i kogende vand. Herefter kan de som nævnt stå i køleskabet i cirka 14 dage. Fryser du mosten, skal den bruges hurtigt efter optøningen. Derfor er det en god idé at putte mosten i mindre plastikposer. En anden mulighed er at varme mosten op til et sted mellem 75 og 80 grader og hælde den på flasker, der er varmet op i en ovn eller holdt nede i kogende vand. Husk også at varme proppen op. Varmebehandlingen gør, at man kan opbevare mosten endnu længere, måske op til et år. Til gengæld ødelægger man også nogle af vitaminerne. Vil du slippe hurtigere om ved det hele, kan du købe et henkogningsapparat.

Himmelske druer Vinbønderne taler om det, og havefolket taler om det. Druerne har det rigtig godt i år. Bedst på friland, men ikke dårligt i drivhuset. I drivhuset har der været to problemer. Det ene er alt for megen varme, det andet er for lidt vand. Jeg har tonsvis af blå Schuylerdruer i år i drivhuset. De er modnet, men ikke så store som druerne på friland. Varmen har brændt en del af bladene. Selv om både døre og vinduer har stået åbne hele sommeren, har det bare været varmt under glasset. Druerne har derfor tørstet mere end druerne udenfor, og det er gået ud over størrelsen. Men der er mange, rigtig mange, og dem kan jeg ikke spise mig ud af. Overskuddet bliver til saft, og jeg lover jer: Det smager himmelsk. Både børn og voksne vil elske det. Metoden er ret simpel. Først og fremmest skal du have fat i en tutti frutti. I dag hedder den slags en saftkoger. Den koster de fleste steder omkring 300 kroner, og det er givet godt ud. Det er nemlig en helt saftfabrik, du får, og du kan bruge den til meget andet end druer. Senere kommer for eksempel hyld, og også æblerne kan der trækkes saft ud af, dog ikke at forveksle med presset æblemost.