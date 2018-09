Sommeren har været, som var vi i Sydfrankrig. Måske skal vi fremover overveje palmer i haven i lighed med denne have i Mårslet syd for Aarhus. Haven er indrettet som en fransk have. Foto: Grøn Kommunikation

Gennemsnitstemperatur dag: 16,4 grader, nat: 9,1 grader, nedbør: 73 mm, solskinstimer: 128.

Sidste års sommer druknede i regn. Dette års sommer badede i sol. Begge dele har sine fordele og ulemper. Masser af vand er til gavn for planterne, dyrelivet og ikke mindst for de mange dyr, der lever i vand. Masser af sol gavner roserne, frugttræerne, vindruerne, de vilde blomster, bierne og brumbasserne, men med sol følger ofte tørke. Når tørken er lang, giver det problemer. De planter vi har på vores del af kloden, er ikke optimeret til at mangle vand i længere perioder. For nogle haveejere er det gået ud over vandregningen, og for de, der ikke har vandet, er det til gengæld gået ud over stauder, måske også azalie og rododendron samt det nyplantede. Selv store veletablerede fyrretræer har mistet pusten. Blandt småtterierne har tørken efterladt sig bare pletter på plænen. Den seneste regn betyder dog, at græsset mere eller mindre reparerer sig selv.

5 tips når du køber blomsterløg 1) Køb dem så snart det er muligt, og mens de stadig er hårde og ikke bløde og har den brune skal på.2) Læg løggene i grupper af 10-15 stykker.



3) Få løg til at blomstre fra februar til maj ved at vælge erantis, scilla, vintergækker, krokus, påske-og pinseliljer, hyacinter, tulipaner og prydløg.



4) Plant så du kan se dine løg inde fra huset.



5) Plant også løg i flere lag i krukker til at stille foran hoveddøren.

Det er nu, du kan lave nye stiklinger fra planter, du gerne vil have flere af. Foto: Grøn Kommunikation

Ny plæne Nu går vi ind i efteråret. Der er tid til at rette op på nogle af de skader, der er kommet. Det positive er, at er noget dødt, så er der plads til nyt i haven. September er græssets måned. Det er her, nysået græs gror allerbedst. Jorden er varm og fugtig, ideelt for nye plæner. Er der bare huller, så tag en rive med kraftige tænder og riv først det græs, der er tilbage, godt igennem. Hvor der er bart, kan du efterså med nyt græs. Riv det døde væk og strø et lagt muld. Riv let igen og så. Græsset skal gødes nu, men undgå denne gang at anvende gødning med for højt kvælstofindhold (N). Det græsset har mest brug for lige nu, er en gødning, der styrker rodnettet og de nye skud. Brug for eksempel en organisk gødning, hvor stofferne opløses langsomt. Der er i forvejen meget græsklipperi i hele september, og ekstra kvælstof giver bare mere at klippe. Sæt klippehøjden op sidst på måneden, så græsset får lov til at få flere blade, og rodnettet styrkes.

Når løgtoppene lægger sig ned, skal de lige have lov at visne, og så er de klar til høst. Foto: Grøn Kommunikation.

Tjek frugterne De tidlige æbler er høstet eller faldet ned, og der er mange af dem, så det er i gang med æblepresseren. De senere sorter er gemmesorter. Skal du gemme dine æbler flere måneder, er det faktisk bedst at plukke dem, før de er helt modne. Så holder de længere. Tjek også æblerne for monilia og skader. Æbler, der rådner på træet, skal helt væk, og selvfølgelig også de, der er faldet ned med råd. Du skal virkelig holde øje med de indtørrede mumier på træerne. Det er dem, der driller næste år igen.

Mumier er rene svampebomber. Læg især mærke til det lille indtørrede æble til højre. Det store skal nok blive fjernet eller falde ned, men det lille bliver hængende, og så har man en smittekilde året efter. Foto: Grøn Kommunikation

Beskæring Efter frugthøst kan du starte beskæringen. Det er lettere, end man tror. Skab lidt lys i kronen. Skær grene væk, der går ind mod kronen. Fjern også grene, der krydser hinanden og slider hul på barken. Så enkelt er det. Begræns dog beskæringen til et minimum. Hård beskæring giver mange nye skud, det der også kaldes vanris. De skal rives af og ikke klippes af, når de kommer næste forår. River du dem af, mens de er små, kommer der ikke store sår og heller ikke nye skud. Frugtbuskene skal også trimmes. De hindbærskud, der har båret i år, skal skæres helt ned, så de nye kan få mere plads. Øvrige buske kan tyndes ud, så en tredjedel af de gamle grene fjernes. Hyld kan formes som et træ, men vent, til bærrene er modne. Hylden er vitaminerne til vinter. Mangler du en hyld, så køb "Sampo" eller "Samyl" med store skærme og mange bær eller "Black Lace" og "Black Beauty", der har rosa blomsterskærme og giver en flot, pink saft, men dog færre bær end de hvide skærme. I september er det også godt at beskære alt stedsegrønt, birk, ahorn og valnød.

Tomaterne sprækker, når de får kondensvand på huden. Det skyldes et overtryk i tomaten, der dannes, når der er kondensvand på huden. Foto: Grøn Kommunikation

Gratis planter Lige nu er der masser af materiale til stiklinger, men også masser af frø fra blandt andre sommerblomsterne. Stiklinger laver du af topskud. Tag et skud på ca. ti centimeter og fjern alle blade på nær det øverste bladpar. Stik stiklingen i en potte, gerne ud mod kanten, hvor der er tilpas fugtigt og dæk med en plastpose med huller. Stiklingen skal ned i jorden, så kun en et par centimeter er over jorden. Brug en så- og priklejord. Især er det nemt at lave lavendel og buksbom. Frø, der er høstet fra blomster eller krydderurter, lægges til tørre og gemmes et køligt sted i papirposer, så de ikke mugner. Vil du have vilde blomster, så gå en tur i grøftekanten. Her er masser af gratis frø. Vilde blomster kan du så udendørs fra nu og frem til marts. Plant stedmoderblomster til overvintring. Plant dem på et beskyttet sted i drivhuset, haven eller i krukker.

Sommerblomsterne, både de vilde og de mere kultiverede, har nydt godt af den megen varme og sol, der har været i år. Nu kan du høste frø til næste år. Foto: Grøn Kommunikation

Op og ned med løg Når det er efterår, starter forberedelsen til forårets farveflor af blomsterløg. Jo tidligere du får fat i blomsterløgene jo bedre. Ned i jorden med dem. Så når de at etablere sig inden vinter. Som tommelfingerregel skal de i jorden i en dybde af tre gange deres egen højde. I krukker kan du sætte dem i flere lag, så du har de største i bunden. Herefter jord på og så endnu et dække med løg. Dæk alle steder hvor der plantes tulipaner med isolerende blade. Spiseløg skal til gengæld op. Høsten er i gang. Så snart løgets top lægger sig, er de klar, men de må gerne visne helt ned. Er der udsigt til megen regn, er det bedre at tage dem op af jorden og derefter lægge dem med toppen på til tørring. Løg kan få løgskimmel, en gråviolet belægning på løget. Ser du skimmel på et løg, du tager op, så fjern alle syge blade. Heller ikke her skal du klippe toppen af. Det er vigtigt, den er på og får lov at visne af sig selv. Lad ikke løgene tørre på jorden, men hæng dem op et luftigt og tørt sted.

Frugtbuske skal tyndes ud, så de ældste (mørke) grene fjernes. Foto: Grøn Kommunikation

Fortsat sommer i drivhuset Drivhuset har nærmest været en sauna i år. Alt hvad jeg har af baljeplanter, blev flyttet ud i det fri. Det er mange år siden, det var nødvendigt. Nu er de tilbage, men vær opmærksom på, at nu kommer alle sygdommene. Når vi ældes, svækkes immunforsvaret. Det gælder også planter. Derfor er det naturligt, at drivhuses agurker får sygdomme, roserne får pletter og blomsterknopper rådner. Et drivhus er varmt om dagen og koldt om natten, og så skabes der meget kondens. Det bevirker blandt andet, at tomaterne revner, fordi der opstår overtryk i tomaten, når der er kondensvand på den. Druerne får mug, skrumper eller falder af. Agurkerne får spindemider, så luft ud og vand om morgenen frem for om aftenen. Knib toppen af tomatplanterne, så der ikke kommer flere nye blomster, der tager kraften fra det, der allerede er under udvikling. Du kan stadig nå at så radiser salat og spinat. Næste måned er ofte stormfuld. Vil du ikke have dit drivhus til at kollapse, så tjek dets stabilitet nu og udskift ruder, der er i stykker.

September er starten på plantning af stauder, buske og træer. Erstat det, der gik ud i løbet af sommeren, med noget nyt. Foto: Grøn Kommunikation

Køkkenhaven Efterhånden er mange af de små køkkenhaver blevet højbede. Havefolket har set fordelen ved denne dyrkningsmetode. Især fordi de er til at overskue. Når du har høstet, så læg blot noget løst kompost på bedet. Det kan godt være et tykt lag, hvor du så kan fjerne noget af det ikke omsatte til næste forår. Så spinat, persille og kørvel først i september til overvintring. Så har du tidlig høst til foråret. Har du mange krydderurter, så gem nogle i fryseren. Klip for eksempel friske dildkviste, lav små bundter og læg husholdningsfilm om hvert enkelt bundt. Du kan også samle små bundter i en plastpose og komme dem i fryseren.