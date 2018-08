Haven i august - græsset støver

For en del mennesker er græsplænen lig med haven, og her har der ikke været meget at lave i sommerens løb. Nu må vi lade august gå og så se, hvad konsekvensen er, når vi når til september. Er der blevet nogle bare pletter i plænen, så kan der eftersås til den tid. Så vent med bekymringen, til naturen har vist, hvad den selv kan rette op på.

Er dine øvrige frugttræer blevet for store, er det en god idé at beskære dem, mens de har blade. Det gør det lettere at se, hvad der er op og ned. En anden stor fordel ved at beskære nu er, at de skud der altid kommer efter en beskæring, dem man kalder vanris eller vanskud, stort set ikke kommer eller i al fald i mindre grad kommer ved en sen beskæring.

Solbær bærer fortrinsvis på nye skud, der skyder op i år, og altså giver frugt næste år. Blommer og kirsebær kan beskæres, hvis træet er blevet for stort. Kirsebær er høstet, så her kan du godt starte, og nu kommer blommerne. Sæt en støtte under de tunge grene, men løft kun grenene op til naturlig stilling. Ellers knækker de let over støttepinden.

En staude kan deles ved roden med en spade, andre med en greb og nogle gode ryk. Klip dem ned til ti centimeter over jorden, så er deres chancer for overlevelse størst.

Eksemplerne er den hvide have, den blå have og den mørkerøde have. Også græsser vinder indpas i staudebedet, ja, nogle går tilmed så langt som at udskifte græs med græs. Det vil sige at nedlægge græsplænen og i stedet plante smukke græsser, der ikke skal klippes. Man skal dog være opmærksom på, at ikke alle prydgræsser er vinterhårdføre, så husk at tjekke, når du falder for noget smukt græs.

Tørken fik også stauderne til at blive svedet af før tid. I slutningen af august kan du begynde at lege med dit staudebed. Et staudebed er næsten ikke til at undvære i haven.

Vil du have flere rododendroner, så bøj en ung gren ned mod jorden, og giv den et sår ved at vride den, så grenen næsten knækker. Såret presses mod jorden og holdes på plads med en stor sten. Næste år kan du givet klippe en ny plante fra moderplanten. Det samme kan du gøre med slyngplanter som klematis og kaprifolie samt blåregn.

Planter er dyre, men du kan let lave nye planter og på den måde tjene lidt ind på det du mistede i tørken. Det er jo bare at gå i gang.

Udnyt muligheden for at holde bestanden nede. Det gør man dels ved at lede efter æg, dels ved at samle sneglene ind og dræbe dem. På Naturstyrelsens hjemmeside mst.dk har man samlet al den viden, der findes om sneglen, og her giver man også de bedste råd mod bekæmpelse. Der findes også både danske og norske facebooksider om dræbersnegle og bekæmpelse af dem.

Dræbersneglen har med få undtagelser i de senere år ikke været det helt store problem. Det vil dog sige, at i 2015 begyndte en ny æra for de slimede snegle, og 2016 og 17 var gode år for sneglen.

August er en normalt en rigtig høstmåned, og det gælder også i køkkenhaven. Høst det, der skal høstes, så tidligt som muligt - så smager det bedst. Alt imens du høster, får du tomme bede. Dem kan du så til med noget, der dækker jorden, så der ikke kommer ukrudt, og som samtidig er godt for jorden. Det kaldes at så en dækafgrøde. Det er for eksempel honningurt, boghvede, jordkløver eller fodervikke. Også bierne vil være glade for lidt mere pollen og nektar.

Drivhuset

Mange bliver overraskede over, at et drivhus skal have masser af luft. Døre og vinduer skal stå åbne hele døgnet. Et fugtigt drivhus er en svampebombe, mens et luftigt drivhus giver tørre planter. Store temperatursvingninger giver også krumme og tykhudede agurker.

Brug især drivhuset til at så salat, kinakål og radiser. Gør plads til de krydderurter, du har ude i potter. De stortrives, når de kommer ind i varmen. Er der udsigt til, at du får for meget vin, så kan du lave saft af druerne. Det smager bare. Du skal helt sikkert også have tæmmet vinen. Fra de hovedranker, du har valgt, kan du klippe to blade efter en klase. Har du plads, så er både tre og fire blade bedre, men to er ok.

Klip toppen af tomatplanten, så den ikke fortsætter med at danne nye tomater, der alligevel ikke vil modne. Foretrækker du mange grønne tomater til syltning, kan du sænke toppen og lade noget af stænglen hvile mod jorden.