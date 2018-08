Halmen blev udskiftet med figner og grønkål

Med enkle midler og stort talent er et halmloft omdannet til en sydlandsk oase.

Oase: Halmloft på gårdene har på en eller anden vis altid tiltrukket os mennesker. Der er en særlig atmosfære over den gule og rene halm og det halvmørke og huleagtige rum, det er anbragt i. Stedet er lunt og et ideelt, men ikke altid ufarligt sted, at lege for børn. I gamle dage var det karlene og pigerne på gårdene, der hyggede sig eller holdt pauser på halmloftet, og landevejsfarende svende fik som regel lov til at søge ly for natten med halmballer som underlag. Rigtig mange forbinder derfor halm- eller høloftet med noget ganske særligt. Anne Henriksen er oprindelig landmand, og hendes mand Alex Henriksen er tidligere plejer inden for psykiatrien. I hans unge dage var han blomsterdekoratør. Parret bor på en gård lidt uden for Bredsten ved Vejle. Som for alle kommer den tid, hvor man frivilligt eller ufrivilligt går på pension, og hvor man må finde ny mening med livet. Anne er fotonørd, så hun har kastet sig over fotografiets kunst. Det kunne også have været have og planter, når nu man har så megen jord, men planter siger ikke Anne noget. Det har altid være dyrene på gården, der har haft hendes interesse. Hovedsageligt har det været en svinebesætning, der har fyldt staldene.

Smukt tømmer Alex har deltaget i fodringen, men ellers er landbruget helt og holdent Stines. For Alex var halmloftet dog noget særligt. Det var ikke halmen, der tiltrak, men derimod den smukke gamle loft- og vægkonstruktion med afrundede og firkantede bjælker, han nød at se på. Når loftet nu ikke længere skulle rumme en masse halm, måtte det smukke og æstetiske loftrum kunne bruges til et eller andet. En form for hobbyrum eller den slags. De fleste ville nok indrette en gildestue eller et sted til bordtennis og billard, men det var ikke lige det, der trak for Alex. Han ville gerne kunne udnytte sine kreative evner fra sin tid som blomsterdekoratør og gerne hans sans for omsorg og pleje. Han grublede længe over, hvad han skulle have som sit første store pensionistprojekt.

Svendestykket Inspirationen kom fra en artikel i en avis eller et blad, hvor et ægtepar fra Helsinge havde bygget et 600 kvm stort drivhus. Midt i drivhuset havde de placeret et 265 kvm parcelhus. De havde således skabt et sydeuropæisk klima hele året. Den idé greb Alex, og da han senere gik på pension, var han ikke i tvivl om, hvad hans svendestykke som pensionist skulle være. Han ville omdanne det smukke 200 kvm halmloft til et kæmpe drivhus. Det ville ganske vist ikke blive et syv millioners projekt som i Helsinge, men Alex' tanke var, at man måtte kunne skabe noget tilsvarende for langt færre midler.

Det nye tag Taget på halmloftet skulle alligevel udskiftes. I stedet for de gamle blikplader kom der nu nogle nye og moderne af slagsen fra H.P. Ståltag i Viborg. Ikke alt blev dækket med blik. Store partier blev dækket med plast af samme form og fra samme firma. De klare plader fandtes dog ikke i helt samme længde som blikpladerne. Det viste sig dog at være en fordel, for havde alt nu været klar plast, ville det være for varmt på loftet. Løsningen betød også, at lyset i rummet blev brudt på en meget charmerende måde. I alt blev selve drivhusdelen på cirka 130 kvm.

Genbrug Da pladerne var på plads, stod drivhuset i princippet klar. Alex gik i gang med indretningen. Gulvet er lidt utraditionelt for et halmloft et gulv af cement. Der blev bygget plantekasser, sat borde og bænke ind, og da både Alex og Anne elsker at gå i genbrugsbutikker, blev der pyntet op med forskellige dekorative elementer. Herefter kom planterne, og en frodig og smuk oase var skabt.

Palmer og figner Alex dyrker alt på halmloftet. Selv køkkenhaven med krydderurter og kål er på loftet. Det kan måske undre, når nu man har et helt landbrug med masser af jord. Men der er en mening med galskaben. - Vi har ekstremt mange dræbersnegle, og de kravler ikke op på halmloftet, forklarer Alex, mens han smiler lunt. Ganske smart. Grøntsagerne trives og strutter af frodighed under de mere beskyttede forhold. På loftet gror også figner. Der er to slags, en bornholmsk figen og en mere sjælden fligbladet figen af sorten Ice Crystal. Den har anderledes blade end de mere kendte figner og er i sig selv meget dekorativ. Sammen med palmer og prydplanter er de med til at skabe en sydlig stemning. Alex har før haft drivhus i haven, men han har aldrig haft held med at dyrke meloner. Det har han nu, og også de ser ud til at være glade for at komme en tur på loftet.