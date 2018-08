Haven: I mange år, ja måske 100 af slagsen, har en lille grå stikkende busk med gule, bitre og syrlige bær fået lov til at være føde for sultne fugle. For mennesket har busken nærmest været en plage - og for havefolk noget man ikke skulle have ind i bedene.

Tiderne skifter, og den lille busk med navnet havtorn er nu blevet populær som aldrig før.

Planteskoler, der for bare et par år siden ikke kunne drømme om at have en havtorn på programmet, har bøjet sig for folket. Vi vil have sundhed og smagsoplevelser, og havtorn er begge dele.

Bærret er egentlig en nød, eller det man også kalder en falsk stenfrugt. De enkle bær modner på samme tid. Ved tidlig høst er indholdet af C-vitamin meget højt. 15 gange mere end en citron.

Sidder bærret længere, reduceres C-vitaminindholdet, mens indholdet af sukkerstoffer, olier og A-vitamin øges. Høstes der alt for sent, kan olien blive harsk og bærret ubrugeligt. Bladene kan bruges som te, men så anbefaler fagfolk, at man bruger bladene fra hanbuske, da de har flest smagsstoffer og olier i sig.

På latin hedder havtorn Hippophaë rhamnoides. Navnet kommer af græsk, og hippo betyder hest, mens phaos betyder at skinne. Hvis man fodrer heste med blade fra havtorn, får de en blank pels.

Når havtorn er blevet så populær, som tilfældet er, skyldes det nok, at den er kommet ind i det nordiske folkekøkken, men måske også fordi forskere fra hele verden har fundet ud af, at den er fyldt med vitaminer, olier, flavonoider og gavnlige fedtsyrer. Den er også særlig sund for folk med diabetes, og den forebygger kræft.