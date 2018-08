Det er sjovt, det er let, og det giver hurtigt resultat: Lav nye planter

Nye planter: Det er sjovt, og det er let, og det giver hurtigt resultat. Lige noget alle børn vil elske.

Det handler om at formere sukkulenter. De er nemme at lave nye planter af, hvis man vil øve sig, så kan man bare starte med husløg.

Husløg har fået sit navn, fordi de vokser på tage i små sprækker. De sætter udløbere med små nye planter, man så kan nippe af og lave nye planter med. Der er dog en teknik, der er noget sjovere. Den går ud på, at man bruger et blad fra en plante, og inden man ser sig om, er der vokset en ny plante fra bladet.

Sådan gør du:

Tag et af de nederste blade og vrik det forsigtigt fra side til side, indtil det slipper sit tag. Bladet skal af helt inden ved stammen, ellers virker eksperimentet ikke. Bladfoden må altså ikke sidde på stænglen.

Nu lægger du det eller de afnippede blade i en vindueskarm med indirekte sollys. Enderne skal tørre ud. Det vil tage fra et par dage op til en uge.

Lige pludselig ser du en lille roset. Det er den nye plante. Inden længe begynder den også at sende rødder ud. Det er her, vi alle jubler. Et barn er født.

Når der er rødder, kan du lægge den nye plante med blad i en urtepotte, hvor rødderne så søger ned i jorden.

Start med at gennemvande jorden. Læg planten på og vand en gang om ugen, eller når jorden er udtørret. Vand ikke for meget.

Når moderbladet begynder at visne, kan du forsigtigt fjerne bladet. Nu kan babyen klare sig uden moderbladet.

Du vil opleve, at det ikke lykkes for alle blade, så nip tre-fire stykker af, så vil du få held med eksperimentet.