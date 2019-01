Yngre Læger: Vi støtter ikke en strukturreform på sundhedsområdet

Reform: Det var for smart og for hurtigt, da Venstre i et tweet 18. januar takkede lægerne for vores støtte til regeringens forslag til en sundhedsreform - "det glæder os, I er glade for vores nye sundhedsreform, hvor vi vil ansætte flere læger," tweetede Venstre - og blandede dermed tingene sammen. For vi er glade for, at regeringen vil ansætte flere læger men det er ikke ensbetydende med, at vi er glade for hele indholdet af sundhedsreformen.

Vi er glade for dele af sundhedsreformen. Og stærkt kritiske overfor andre dele. Det sidste først, for det er mest afgørende: Vi ønsker ikke en strukturreform, som regeringen lægger op til. Vi ser ikke behovet for at ændre opbygningen af sundhedsvæsnet for at løse en række konkrete og faglige problemer, som man allerede mange steder er i gang med at tage hånd om. Vi anerkender fuldt ud at der for nogle patientgrupper er behov for større sammenhæng og nærhed i behandlingsforløbet. Men vi kan ikke forstå, hvorfor regionerne - et demokratiske lag i sundhedsvæsnets ledelse - skal afskaffes, med mindre det er den pris regeringen har aftalt af betale Dansk Folkeparti for at de stemmer for planen. For så giver det mening - politisk set. Men ikke fagligt og ikke lægefagligt.

Vi stiller os tvivlende overfor ideen om 21 sundhedsfællesskaber, der skal styres af borgmestre, patientforeninger, sygehuse og interessenter i sundhed. Når sundhedsopgaver forankres i 21 sundhedsfællesskaber og 98 kommuner har vi svært ved at se, at kvaliteten af behandlingen bliver mere ensartet. Og når der tales om, at der skal være konsensus i forsamlingen - som i øvrigt ingen penge har og derfor ikke noget økonomisk ansvar - bliver vi urolige. Vil det gå godt? Er det sådan et højtspecialiseret sundhedsvæsen skal styres?

Nej, og det bliver det heller ikke, for over disse fællesskaber svæver staten, så vidt vi forstår. Embedsfolk, teknokrater - folk, der ikke skal stå til ansvar for vælgerne, men for overfor en økonomisk ramme udstukket af finansministeriet. Det er bekymrende, synes vi.

Det er også urovækkende, at der allerede så tidligt i processen er rejst alvorlig tvivl om finansieringen af reformen fra sundhedsøkonomer, kommunerne og regionerne. En betydelig del af pengene i den såkaldte "nærhedsfond" stammer således fra tidligere finanslovsaftaler, og er ikke de nye penge der er så hårdt brug for i sundhedsvæsenet.

Vi er glade for, at den nye reform stiller større krav til kommunerne. De skal udvide deres kapacitet for at kunne støtte de mange flere ældre og følge fælles standarder for at højne kvaliteten og ensartetheden af deres sundhedsydelser.

Men desværre bærer udspillet præg af manglende input fra læger og andre sundhedspersoner. Regionerne har trods deres fejl i grove træk løst deres opgaver. Så hvis ambitionen er at gøre noget godt for patienterne, giver det ikke mening at sætte gang i en stor reformproces. Sundhedsvæsenet er ekstremt og meget anderledes end de områder, som eksempelvis kommunalpolitikere er vant til at stå i spidsen for. Derfor frygter vi, at reformen gennemført i sin nuværende form kan føre til handlingslammelser, ledelseskriser og forkerte prioritering.