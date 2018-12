Vi ødelægger vores børn

Trivsel: Børns Vilkår har netop udgivet en rapport, der indledes: "I 2017 drejede hver fjerde radgivning på Børnetelefonen sig om psykisk mistrivsel som selvskade, ensomhed og selvmordstanker. Det svarer til 12.205 samtaler og afspejler en bekymrende udvikling - at stadig flere børn i Danmark mistrives psykisk."

Hvorfor stiger antallet af børn, der mistrives psykisk? Det findes der ikke et entydigt svar på. For mig at se er det stærkt overvurderet, at den store synder er de nationale tests i folkeskolen. Børn er altid blevet testet i folkeskolen - det nye er, at nu kan de ikke tåle at blive det.

Hvad er det, der gør, at vores børn ikke kan holde til det?

For ikke alt for mange år siden lærte små børn små nederlag; det kunne være miniputterne, der tabte fodboldkampen til naboskolen. I dag får alle børnene en medalje, og selv om det ene hold scorede flere mål end det andet, bliver de alle udråbt som vindere. På den måde respekterer vi ikke vores børn, og vi gør dem dumme. For de ved udmærket godt, at de ikke vandt, og vi fratager dem retten til at føle nederlaget og lære ked af det følelsen. Vi fratager dem også retten til at føle sig som vindere.

På samme måde gør vi dem dumme, når vi prøver at lære dem, at der ikke er forskel på drenge og piger, f.eks. ved at der ikke på være kønsbestemt legetøj i børnehaven. Børnene ved godt, at der er forskel, og vi fratager dem retten til at opføre sig forskelligt, og på denne måde lærer de ikke at finde deres identitet. Lærere og pædagoger arbejder bevidst med, at der ikke må være forskel, og at vi alle er ens. Det kan være, at nogen har alt det dyre udstyr - og det forbydes så på skolen, fordi det er synd for dem, der ikke har råd. På den måde lærer vi ikke vores børn, at nogen har alt, og det har de ikke selv, men de ville kunne finde andre værdier i deres liv, hvis vi gav dem muligheden, men det gør vi ikke.

Nogle forældre er ikke længere tydelige voksne. De har meget svært ved at sætte klare grænser, måske i en misforstået tanke om, at man så ikke giver sit barn medindflydelse. En tre-årig ikke er i stand til at bestemme, hvad der er sund aftensmad.

Mange børn efterlyser nærværende forældre og ønsker sig mere tid sammen med dem, fordi mobiltelefonen stjæler opmærksomheden. Og nærvær er ikke en tur i zoo eller Tivoli. Nærvær er at se sit barn og se det i øjnene, og det gør man ikke, når man ser på alt muligt andet. Derfor er det også alarmerende, når unge mødre er på de sociale medier, mens de ammer. Præcis øjenkontakten imellem mor og det spæde barn er altafgørende for det lille barns udvikling.

Og den helt store synder, der er med til at forårsage mistrivsel, er de sociale medier. Her opbygges en falsk virkelighed, hvor man fremstiller sig selv som noget, man ikke er. Ser man på billeder på Instagram, er det som at se i et modeblad. Når den unge spejler sig i det, er det klart, at man ikke kan leve op til det, og det giver ridser i selvværdet. I stedet for at se på sin veninde, der måske er lidt for rund eller har en masse bumser, ser man på de perfekte billeder og føler sig selv mislykket. Selvom man godt ved, at meget af det er kunstigt, higer man alligevel efter at opnå det selv. Og et stigende antal piger lider af spiseforstyrrelser og flere og flere er selvmordstruede, måske fordi de prøver at leve i og leve op til en verden, der ikke eksisterer.

Vi voksne kan ikke fjerne virkeligheden fra vores børn. Livet giver knubs, og det er vores opgave som voksne at lære vores børn om det. De sociale medier kan meget, men de kan ikke erstatte nærvær og kærlighed, og når man prøver at fjerne virkeligheden, fjerner man også identiteten - hvad gør vi så vores børn til?