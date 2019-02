Vi kan ikke altid købe os til løsninger

Ingen kan leve fuldstændig uafhængigt af andre, og derfor er en del af vores lykke altid lagt i andre menneskers hænder. Ikke desto mindre er det i dag almindeligt, at vi anser os for selvansvarlige for stort set alt. Og går livet i stykker, så er det svært at række ud og bede om hjælp. For mine problemer er jo min egen skyld, og derfor er løsningen oftest professionel hjælp. I stedet for at vise min sårbarhed og række ud i forventning om, at andre reagerer på min ulykke, betaler jeg for at få løst mit problem.

Når ansvaret for lykken er placeret i mine selvansvarlige hænder, ligger det lige for, at lykke kan købes efter devisen: 'Har du penge, så kan du få ...' På mange måder er det netop denne tanke om, at vi gennem tilkøb kan styre virkeligheden, der er opstået i kølvandet på det globale forbrugssamfund. Og det at købe sig til løsninger, fordi man er selvansvarlig, har dyre konsekvenser. For i takt med at vores tilværelse helt konkret formes i overensstemmelse med, hvordan vi forbruger, svækkes blikket for, at vi altid hviler i en andens hånd. Selvansvarligheden og pengene gør os ofte egenrådige og ufølsomme.

'Sludder, Laugesen', vil flere læsere sikkert allerede nu sige. 'Jeg har en god økonomi, men er hverken egenrådig eller ufølsom.' Og det passer sikkert for mange på det helt nære og personlige plan. For naturligvis kan man være rig og opmærksom på mennesker omkring sig. Også selv om det er svært. Men vender vi os imod livets helt store perspektiver omkring klimaforandringerne, oplever jeg, at det forholder sig anderledes. For hvis man som de fleste af os ikke handler særlig konsekvent for at imødegå de udfordringer klimaudviklingen stiller os overfor, så er det måske netop et tegn på, at egenrådigheden og ufølsomheden har taget over. Når vi vælger at flyve på ferie til Thailand og samtidig intellektuelt er klar over, at de endnu ikke fødte generationers lykke er truet af vores adfærd, så er det udtryk for, at der er noget helt galt.

I etikken taler man om den gyldne regel: 'Alt, hvad du vil, at andre skal gøre imod dig, det skal du gøre imod dem'. Teologen K.E. Løgstrup skriver om denne regel, at: 'den er alt andet end en lunken regel om at gøre gengæld. Den forlanger, at vi skal fantasere os til, hvordan vi ville ønske, der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted for så aktuelt at handle mod den anden på den måde'. Løgstrup siger med andre ord, at vi skal indleve os i den anden for at kunne træffe de etisk set rigtige valg. Men netop her støder vi på et af vores helt store problemer. På trods af en ubegrænset adgang til billeder og information, der beskriver andres ulykke, er det tilsyneladende umådelig vanskeligt at indleve sig i den andens situation i en sådan grad, at man træffer etiske valg med konsekvenser for ens egen livsstil.

Der skal desværre ikke megen fantasi til at forestille sig, hvordan de endnu ikke fødte generationers livsbetingelser bliver, hvis klimaforandringerne resulterer i omfattende flygtningestrømme, hungersnød, krige, politisk kaos, død og omfattende ødelæggelse af det vi i dag har kært. Vi kender måske allerede ulykkernes virkelighed fra medierne. Men fatter nok ikke det potentielle omfang. Vi har, som Løgstrup skrev, en etisk fordring til at handle ordentligt af hensyn til næsten. Men før vi kommer dertil, står vi over for udfordringen om at kunne rumme de problemer, der viser sig i horisonten.

Etik og ordentlighed kommer ikke af sig selv. Det kræver indlevelse og indøvelse at handle imod egne umiddelbare lyster af hensyn til den anden. At forstå selvansvarlighed som noget andet end ansvaret for selv at opleve den højest mulige lykke. Flyrejsen eller bøffens betydning for klimaforandringerne forekommer måske i øjeblikket abstrakte, når der skal træffe et valg. Alle andre flyver og spiser bøffer, så hvorfor skulle jeg vælge at handle imod min egen lyst? Det er her, at samvittighedens nyttige pirken til hjertet kommer ind. For hvis man én gang har haft mod til at se ens egen medvirken til andres lidelse, så reagerer samvittigheden, når der træffes valg. Men det er en udfordring at komme dertil. For det kræver mod at lade sig berøre af andres smerte. Det kræver styrke at se sine børnebørns mulige lidelser knyttet sammen med ens egne valg. Men det er først, hvor vi oplever fremtidens sammenbrud som en mulighed, at vi måske kan se den etiske fordring, vi står midt i.

I dag forsøger vi let at bortretouchere følelserne af ubehag ved klimaforandringerne. Vores evne til glemsel er fænomenal. Og nok også til en vis grad en overlevelsesbetingelse. Men hvis livets valg kun formes af forbrugets og underholdningens samvittighedssløvende glemsel, er det et problem. Selv politiske for og imod diskussioner kan let komme til at holde os på afstand af de grundfølelser, der skaber etiske valg. Etikken ligger før de politiske valg. Og mister vi evnen til at tænke og føle etisk, mister vi selve klangbunden for bæredygtige forandringer. Derfor står vi over for den udfordring at erobre etikkens rum tilbage som en del af vores fælles kultur.