Pension: To økonomkollegaers deltagelse i 21 Søndag på DR1 3. februar, da de kommenterede Socialdemokratiets forslag til en rettighedsbaseret lavere folkepensionsalder for nedslidte, kræver et modsvar. For mig fremkaldte det erindringen om Oscar Wildes definition af en kyniker: En kyniker er en person, der kender prisen på alt, og som ikke forstår værdien af noget som helst.

Ja, det er både kompliceret og belastende for de offentlige kasser i praksis at indføre en rettighedsbaseret tidligere folkepensionsalder for nedslidte. Krævende for de offentlige kasser, fordi det ikke blot udløser ekstra midler til folkepension, men også lavere skatteindtægter. Men der er dog også fordele - om end af mindre omfang - for de offentlige kasser. Der spares på det enorme bureaukrati med arbejdsprøvninger, terapeut- og sundhedsbehandling o.v., der har udviklet sig i tilknytning til førtids- og seniorførtidspension, hvor der kræves dokumentation for manglende arbejdsevne. Og kompliceret, fordi det kræver en afgrænsning af de personer, der kan siges at have haft et nedslidende arbejde. Da rettigheden til en lavere pensionsalder også skal være afhængig af antallet af år på arbejdsmarkedet, vil det også give problemer i den konkrete opgørelse heraf. Så der skal naturligvis igangsættes et grundigt udredningsarbejde.

Engang havde USA en præsident, der annoncerede, at landet som det første ville foretage en succesfuld bemandet månelanding. Ikke fordi det var let, men fordi det var svært. Den lavere rettighedsbaserede pensionsalder har et lignende formål: Nemlig at genvinde anstændigheden i arbejdsmarkedsvilkårene. Og det kan som anført være svært, men er ikke desto mindre nødvendigt af etiske grunde. Et samfund bør ikke lukke øjnene for, at der er nogen, der bydes arbejdsvilkår, som de ikke kan klare i hele perioden op til den normale pensionsalder uden store smerter.

Og vi er så heldigt stillet, at de samfundsmæssige ressourcer er tilstrækkelige til, at vi har råd hertil. Også, hvis det koster mere end tre mia. kr. om året, og også hvis den foreslåede finansieringsplan måtte vise sig utilstrækkelig. Vi har nemlig et uholdbart stort betalingsoverskud, som vi kan bruge en del af til at byde vores nedslidte medborgere en værdig alderdom uden at ødelægge konkurrenceevnen. Siden 2010 har vi hvert år haft et betalingsbalanceoverskud på over 100 mia. kr. om året, i de seneste fem år har gennemsnittet endda oversteget 160 mia. kr.

Bortset fra Holland er vi også det europæiske land, der har de største nettofordringer på udlandet. Derfor kan vi uden konkurrenceproblemer finansiere en rettighedsbaseret tidligere folkepensionsalder for nedslidte med lang til på arbejdsmarkedet via arbejdsmarkedsafgifter - og altså undgå et finansieringsproblem. Og gerne med differentierede satser, så de sektorer, der producerer de flest nedslidte, mødes med de største afgifter. Hermed vil det også kunne bidrage til at reducerede negative eksterne effekter af et for ringe arbejdsmiljø. Det er her, vi virkelig skal sætte ind. Det er ikke holdbart og slet ikke etisk forsvarligt at tillade et arbejdsmiljø, der er ødelæggende. Og hvordan er det lige, at det er gået med bevillingerne til Arbejdstilsynet?

Sjovt nok omtaler og problematiserer alt for mange af mine kollegaer ikke vores uholdbare positive konkurrenceevne. Det har jo ikke blot betydning for den økonomiske debat i Danmark, men også for spændingerne i EU-samarbejdet. Danmark bidrager sammen med bl.a. Tyskland og Holland til at holde sydlige eurolande i en benlås. Hvordan forestiller mine kollegaer sig, at Sydeuropa kommer ud af den alt for langvarige beskæftigelseskrise samt tilhørende sociale og regionale krise, som har givet yderfløje i Italien regeringsmagten, og som truer stabiliteten i Frankrig? Og hvordan forholder de sig til, at de overordnede økonomiske spilleregler i EU er fagligt forkerte og væsentligt bidrager til denne benlås? Det vides ikke, for de er tavse! Hermed kastes handsken til et fagligt opgør.