Vi har brug for en konduiteminister

Er tiden ikke snart inde til, at vi kan få oprettet et "konduiteministerium"?

Vores land bygger på love, regler og forordninger, som vi alle skal efterleve og i tilfælde af svigt straffes efter. Virkeligheden er blot, at selv om Folketinget gør sig stor umage for at udarbejde lovene så de skal dække alle tænkelige aspekter, så kan man ikke komme helt ud i alle kroge.

Og hvad gør man så?

Vi har gennem tiderne set, at der er nogle sager som dukker op i pressen, og hvor vi almindelige mennesker indvendigt siger: "Find dog en mindelig løsning", så de stakkels borgere ikke kommer i en klemme, som de ikke har bragt sig i med vilje, men måske af uvidenhed, manglende kræfter eller manglende evne til at tolke de regler, som ofte selv fagpersoner har vanskeligheder med at tolke.

Nogle eksempler som berører os alle og skærer dybt ind i vore hjerter er, når bl.a. familiesammenføringer kører helt af sporet, når velintegrerede børn skal sendes ud af landet på grund af uheldig lovgivning.

Der bør også ses på de borgere, som på grund af sygdom, arbejdsløshed, traumatiske lidelser, og meget andet kan kanaliseres ind på et fornuftigt ståsted, hvor livet kan fortsætte.

Ved at anvende løsninger ud fra konduite kan det godt ske, at løsningerne i første omgang koster samfundet lidt ekstra, men det er intet imod en eventuel efterfølgende vedvarende behandlingsproces vil koste.

Det er helt klart, at vi mangler en højt placeret instans meget tæt på statsministeren, som kan træde til og finde mindelige løsninger - uanset hvad loven siger inden for rimelighedens grænser.

Ministeriet skal være tværgående og behandle emner inden for alle ministeriers områder og bør have carte blanche til at finde løsninger, som fastholder borgeren i en rimelig social stand, uden at han får personlig vinding.

Løsningerne skal ikke blot findes ud af den blå luft. Der skal være et panel bestående af konduiteministeren, den pågældende minister og mindst en højtstående dommer, fagpersoner, lægdommere og politikere.

Panelet skal gennem dommeren få kendskab til loven om emnet og derefter være helt bekendt med, hvordan den eksisterende lov bliver bøjet. Afgørelsen skal bero på at "Menneskets tarv står over reglerne"