Vi gør de gode tider bedre

Finanslov: Vi øger de ældres pension mærkbart. Og vi strammer kontrollen med afviste kriminelle asylansøgere ved at placere dem på øen Lindholm. Sådan er to af hovedpunkterne i næste års finanslov. Men der er også meget andet godt, takket være den solide økonomiske politik, som vi har ført siden valget i 2015.

Vores strategi består i at opmuntre alle til at arbejde, for det er kilden til velstand og tryghed. I dette års finanslov sikrer vi højere folkepension, men også at de ældre får mere ud af det, hvis de har lyst til at arbejde. Gennem de senere år er ledigheden faldet markant. Men det er stadig en utryg situation at være ledig. Derfor sikrer vi nu, at alle danskere får deres egen pensionsopsparing, også dem på kanten af arbejdsmarkedet, som mangler en arbejdsmarkedspension.

Vi sætter en ny kurs for udlændingepolitikken. Danmark skal fortsat være et trygt sted for flygtninge, som har behov for beskyttelse mod krig, vold og tortur. Men flygtninges ophold i Danmark skal være midlertidigt - ikke varigt. Asylansøgere skal være selvforsørgende, mens de er i Danmark. Samtidig skal vide, at de kun har midlertidigt ophold i Danmark i den periode, hvor de ikke kan vende tilbage til deres eget land. Flygtninge skal ikke automatisk være indvandrere. Hvis flygtninge - eller hvem som helst andre - ønsker at have en mere permanent status i Danmark end den som flygtning, findes der muligheder for at søge ophold på de almindelige ordninger, hvor man kommer for at arbejde eller studere.

Jeg er glad for de markante initiativer omkring ældre og flygtninge, som vi har sat i gang. Men det er også vigtigt at huske de mange andre gode ting på finansloven. Den rummer f.eks. en markant prioritering af kernevelfærd, bl.a. en styrket indsats over for ensomme ældre og bedre forhold i daginstitutioner med mange udsatte børn.

Også erhvervslivet får bedre forhold, så vi kan fortsætte opsvinget. Lavere afgifter på elvarme skal fremme den grønne omstilling. Og vi nedsætter hotellers rumvarmeafgift. Vi afskaffer af administrationsgebyret for affaldshåndtering. Og lavere afgifter på øl og vin skal reducere grænsehandlen.

Dertil kommer, at vi igangsætter vejprojekter i mange dele af landet. Det gælder bl.a. forundersøgelsen af en 3. Limfjordsforbindelse, kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen og udbygning af kapaciteten af rute 15 Herning-Ringkøbing. Og vi begynder at lægge en national plan for investeringer i infrastruktur efter 2020.

Vi fremmer dansk kultur gennem øgede midler til vores fælles historie og kulturarv, dansk kultur i verdensklasse og udvalgte projekter, som er vigtige for danskernes historie. Vi prioriterer bl.a. vikingeskibene på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, vi vil opdatere og ajourføre indholdet i den internetbaserede encyklopædi, Den Store Danske, og vi vil fejre 800-året for Dannebrog.

Endelig styrker vi skattevæsenet markant og øger bagmandspolitiets kontrol med hvidvask. Konkret vil bagmandspolitiet blive tilført ca. 30 årsværk til indsatsen mod hvidvask, svarende til omtrent en fordobling af den eksisterende indsats på hvidvaskområdet i SØIK. Det skal styrke tilliden til den finansielle sektor.

Vi leverer resultater til gavn for danskerne - og styrker både frihed og fællesskab.