Verden trænger til en hjælpende hånd

For mig er ét tema det vigtigste overhovedet i verden i disse år, nemlig FN's 17 bæredygtighedsmål, de såkaldte verdensmål, som blev vedtaget af FN's generalforsamling i 2015. De handler alle væsentligheden af en kraftig ændring af udviklingen i verden på en række centrale områder. Og hvis der er noget, der på en enkel måde er og må være globale, er det religioner. Religioner handler om både menneske- og verdenssyn, og for alle religioner må der være et centrum, en helhed, der peger på hele kloden.

Det er dette hele, som verdensmålene handler om, også selv om målene er ufuldkomne i en verden, hvor der er konflikter, krige, uro, hungerkatastrofer, menneskelig nød og elendighed i et omfang, der er både ufattelige og utilgivelige. Hertil kommer klimaforandringer, forringelser af biodiversitet, fattigdom, ulighed, korruption, uretfærdighed, miljøforringelser og forurening i et omfang, der - hvis vi overhovedet kan tale om løsninger - kræver aldrig før sete forståelser og angrebsmåder. Det er derfor, den FN-resolution, der indeholder verdensmålene, har overskriften: Transforming our world. Det handler ikke om justeringer eller korrektioner; det handler om grundlæggende og omfattende ændringer. Hvis ikke religionerne skulle spille en stor og positiv rolle her, hvem skulle så?

Resam er et nyt kirkeligt forum, som er et interessant og potentielt vigtigt initiativ, som jeg støtter og værdsætter. Initiativtagerne siger: "Når vi nu samler alle store trosretningers ledere i et permanent forum er det, fordi vi tror på, at vores sammenhold kan sprede sig, så vi sammen kan bidrage til en mere nuanceret samfundsdebat om religion og tro". Sammenhold og debat er præcis, hvad der er behov for.

Min opfattelse er, at det nye kirkelige forum kan have en stor rolle at spille i diskussionen om verdensmålene. Dette forum kan - og bør - gå foran og være med til at pege på fælles udfordringer og muligheder med hensyn til den måde, som vi mennesker forholder os til verden på, og jeg vil bruge den formulering, at verdensmålene er hævet over religionerne. Verdensmålene er til for at samle og hele noget, der i øjeblikket er så opsplittet og splittet, at der skal meget store indsatser til for overhovedet at skabe en positiv bevægelse. Tilsammen - i forening - er religionerne og verdensmålene vigtige her.

Det lyder meget naivt, hvad det også er, men nogle af de tilgange, der er behov for nu, må nødvendigvis være naive; noget, der aldrig før er prøvet. Det er forståelser og tilgange, der er i modstrid med gældende normer - og på det grundlag dømmes de bort. Det er vi gode til, gode til at gentage og holde fast i det gamle - og samtidig afvise det nye og anderledes. Vi istemmer, når det handler om business as usual, og bliver bange, når det handler om business as unusual.

Det er farligt. Det er her, kæden hopper af. Det, der nu forekommer naivt, kan meget vel om to, fem eller ti år forekomme naturligt, nødvendigt og særdeles praktisk. Jeg tror, det forholder sig sådan med verdensmålene, og i denne sammenhæng også med dem og religionerne. Verdensmålene er urealistiske; der kan aldrig skabes fuldstændig enighed om noget som helst i forbindelse med verdensmålene, for det kræver en overgivelse og en solidaritet hos mennesker, virksomheder og samfund, som det er fuldstændig umuligt at mobilisere. Altså dømmer vi det ude.

Men - hvis man betragter verdensmålene som en proces, ikke imod noget fuldstændig entydigt eller ideelt, men en bevægelse frem mod noget, der er bedre, lokal og global forbedring på samme tid, så er der et helt andet perspektiv. Og det er dette andet perspektiv, jeg tror, man skal anlægge på verdensmålene og religionerne. Gør man det, er det naturligt at indtænke det nye kirkelige forum i denne sammenhæng - også her.