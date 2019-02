Thyge Nielsen om Falck-gate: Selvransagelse ville klæde både Falck og medierne

Falck: I sidste uge kom den længe ventede redegørelse fra Forbruger- og konkurrencestyrelsen om Falcks ageren i forbindelse med udbud, implementering og drift af ambulancerne i Region Syddanmark.

Jeg har nu været ude af politik så længe, at jeg måske bare burde blive siddende hjemme i lænestolen og se til - men jeg har fået rapporten - og læst den. Sikke noget.

Det er dybt chokerende og beskæmmende læsning. Så selv om nogle nok vil sige "sure gamle stodder", så kan jeg ikke nære mig for at komme med et par kommentarer og spørgsmål - samt en enkelt opfordring.

Falck - engang et hæderkronet og dybt respekteret stort dansk firma, som gennem næsten 100 år har stået for næsten al ambulancekørsel i Danmark. Hvor er det beskæmmende at se, hvordan de fuldstændig tabte fatningen, da der kom en konkurrent, bød sammen med dem - og vandt.

Allerede få uger efter, at de havde tabt i august 2014, etablerede de deres egen gruppe af kommunikationsfolk - både interne og eksterne - hvis eneste opgave var: "Sørg for at BIOS ikke kommer i gang". Selv om der meget klart stod i den kontrakt, Falck vandt tilbage i 2007, at de var forpligtiget til at hjælpe en ny aktør i gang, når deres kontrakt udløb i 2015.

Samtidig (august 2014-september 2015) kørte Falck stadig ambulancer for regionen og fik udbetalt i alt ca. 550 millioner for det.

Samtidig holdt vi møder med den lokale ledelse, hvor de bedyrede, at de skam levede op til forpligtigelsen om at arbejde konstruktivt for en gnidningsløs overgang til en ny operatør.

Samtidig finansierede de Facebook-siden "Nej til Ambulancekaos". De ikke bare betalte, men var aktive medspillere i at svine BIOS-redderne til, i at skabe utryghed i befolkningen, og i at køre en særdeles grov hetz mod udvalgte politikere.

Alt det bliver penslet ud i rapporten fra Konkurrencestyrelsen. At kalde det et tillidsbrud vil vist være den største jyske underdrivelse til dato. Nu regner Falck så med, at de kan "nøjes" med at sige undskyld og be-be. Efter min mening er der brug for meget mere selvransagelse - hvis de har mod til det.

Andre, der kunne bruge lidt tid på selvransagelse, er de lokale medier. Jeg har godt nok læst i både JydskeVestkysten og Fyens Stiftstidende i lørdags, at det har de selv gjort. Og de blev frifundet!

Tænk sig: Ingen af dem har undret sig over, at de fik et væld af tip fra helt fremmede kommunikationsfirmaer.

Tænk sig, at Fyens Stiftstidende har holdt møder med de samme firmaer uden at spørge dem, hvem de arbejdede for. Tænk sig, at Fyens Stiftstidende har bedt firmaerne om at skaffe folk, der kunne "oversætte" BIOS-regnskaberne - uden at det giver anledning til yderligere tankevirksomhed.

Det var da godt, I ikke fik Cavlingprisen for jeres "dybdeborende" journalistik. Her er der efter min mening også plads til lidt mere dybdegående selvransagelse.

Der står også i rapporten, at et enkelt af regionsrådets medlemmer var meget tæt på arbejdet med at forhindre BIOS i at komme i gang. Det har jeg såmænd kun et skuldertræk til overs for. Jeg er meget mere imponeret over, at vi formåede at bevare sammenholdet i resten af regionsrådet. Det var flot.

Og det mest imponerende var de reddere, der nærmest måtte løbe spidsrod for at sikre ambulancer til befolkningen i Region Syddanmark. Det var sejt gjort - og det lykkedes.