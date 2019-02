Ulighed: Debatten om uligheden i Danmark raser lige nu. Jeg synes sådan set, at det er en sund debat. Men endnu har den altså ikke afsløret andet, end at ulighedsdebatten mest handler om følelser end fakta.

3F har i en ny kampagne udråbt året 1992 til en slags perfekt år. Fordi vi vandt EM i fodbold, og der var en "god følelse" - og mindre ulighed end i dag.

Og ja, det er rigtigt, at indkomstforskellene i Danmark er blevet en lille smule større, end de var tilbage i 1990'erne. Men hvis venstrefløjen ønsker mere lighed nu og her, så kan det sådan set sagtens lade sig gøre. Så skulle man bare skynde sig at sørge for at der var færre studerende, flere arbejdsløse, færre selvstændige og højere renter.

Det vil koste danskerne dyrt, hvis venstrefløjen får held til at gennemføre deres planer om flere misundelseskatter og dummebøder til danskere, der skaber arbejdspladser og vækst. Man hjælper ikke de svageste i Danmark ved at straffe dem, der skaber den velstand, der kommer os alle til gavn. Fakta er, at Danmark fortsat et af de allermest lige lande i verden.

For det andet var Danmark tilbage i 1990'erne altså et mindre velstående land, end det er i dag. Vi havde dengang en alenlang arbejdsløshedskø - faktisk op mod 300.000 arbejdsløse danskere - og høje renter, der gjorde det dyrt at investere eller købe en bolig.

Når vi er blevet en lille smule mere ulige i dag, skyldes det ikke, at de "superrige" er blevet rigere og har snuppet hele samfundskagen. Nej, det afspejler blandt andet, at mange flere danskere er i arbejde, og at mange flere danskere har fået mere mellem hænderne i hverdagen. Lavere skat på arbejde har øget rådighedsbeløbet for en helt almindelig lønmodtager.

Samtidig får flere unge mennesker i dag får en uddannelse og er derfor nogle år på SU. Ingen vil vel påstå, at det er en dårlig udvikling, selvom det er med til at øge uligheden, vel?

Kigger vi på Danmarkskortet, så er der ulighed nogle steder. Eksempelvis er Danmarks mest ulige kommune er Gentofte. Ja - Gentofte. Deroppe i Nordsjælland, hvor indkomsterne er lidt højere end de fleste andre steder. Uden at være ekspert i Gentofte, så slår det mig ikke som et sted, hvor folk mistrives.

Det samme kan man sige om Billund, der er en af de mest ulige kommuner i Sydjylland, hvor få er på kontanthjælp og lønningerne er i den høje ende. Ligesom i Gentofte. Og i min optik ville det være fantastisk, hvis vi kunne få alle danskere op på samme velstandsniveau, som de har i Gentofte og Billund. Det ville skabe et bedre land - på trods af uligheden.

Det handler om hvilken dynamik, man mener vil fremtidssikre Danmark. For mig handler det eksempelvis om, at vi ikke skal begrænse dem, der er dygtige og har skabt virksomheder til gavn for dem selv, men så sandelig også Danmark. Det giver ikke mindst mulighed for, at vi politisk både kan styrke velfærden, hvor der er behov og sænke skatter og afgifter til glæde og gavn for danskerne og danske virksomheder.

Men det giver også muligheder for den enkelte. Til i højere grad at tilrettelægge sit liv, som man ønsker det. Til at træffe valg, der gavner både sig selv og fællesskabet.

Så derfor skal min opfordring til venstrefløjen lyde. Drop misundelsen. Lad os lade være med at begrænse og udskamme nogle af de dygtigste personer i dette land. Lad os fokusere på at løfte bunden i stedet for at straffe toppen.