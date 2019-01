Tag nu ansvaret for at have taget os ved næsen med solceller

Solceller: Jeg er en af de ca. 85.000 solcelleejere, der i tiltro til de løfter. regeringen gav om afregningsmetode i 2012, anskaffede et solcelleanlæg.

Lars Chr. Lilleholt har tidligere givet udtryk for at kunne forstå solcelleejernes frustration, men at det slet ikke var ham, der bestemte ændringerne, idet det var henholdsvis Energinet.dk der sammen med Energitilsynet var ansvarlige for ændringerne af afregningsmetoden.

I det brev, jeg nu har fået om ændringerne, står der som indledning: "Vi skriver til dig, fordi det politisk er besluttet at du som egenproducent i afregningsgruppe 6 skal gå over til flexafregning". Det er undertegnede, der har fremhævet politisk.

Hvis det er en politisk beslutning, der er foretaget af de to omtalte instanser, kan man godt undre sig over, at disse instanser kan overtrumfe en lovgivning, der er vedtaget i Folketinget.

Det skal nævnes, at medlemmerne i disse instanser ikke sidder permanent. Hvis de så ikke varetager deres medlemskab efter ministerens/regeringens/befolkningens hensigter, er der en oplagt mulighed for at udskifte medlemmerne, især da de er udpeget af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På trods af dette mener Lars Lilleholt ikke, han har mulighed for at påvirke dem.

Allerede i 2016 påbegyndte de pågældende instanser at lave ændringer. Disse gik ud på, at solcelleejerne skulle betale et rådighedsbeløb for at sikre, at vi havde strøm til rådighed, når solen ikke skinnede. Desuden skulle vi betale en tarif af den strøm, vi fik leveret. Dér startede "salamimetoden".

Man kan godt få den tanke, at hele denne ændring er et forsøg på at skaffe flere penge til elselskaberne, som for fleres vedkommende har haft milliontab på grund af deres bestyrelsers/direktørers vanvittige investeringer.

Lars Chr. Lilleholt har tidligere fortalt, at beregningerne viser, at det vil give solcelleejerne et tab på 200-500 kr. pr. år. Når det så drejer dig om 85.000 solcelleejere, vil det beløbe sig til mellem 17 og 42,5 millioner kroner om året.

Da ministeren tilsyneladende er uden for rækkevidde, er det utroligt, at ordførerne fra de partier, der var med i aftalen, er tavse.

Det drejer sig om Jens Joel fra Socialdemokratiet og Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti, men de har måske ikke lige tænkt på, at 85.0000 solcelleejere også skal stemme engang i år?