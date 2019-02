Tænk alternativt i stedet for endnu en motorvej

Hærvejsmotorvej: I de sidste måneder har der været flere indlæg i dagspressen, skrevet af tilhængere til en Hærvejsmotorvej. Der er massiv politisk opbakning af 31 jyske borgmestre. De ivrer alle for at få motorvejen - tilsyneladende uden tanke for de enorme indgreb i vores smukkeste og mest særprægede jyske natur, som en motorvej vil forårsage. Det er bla. naturen, det stigende antal turister kommer efter, og som lokker byboere væk fra skærme, mobiler og stillesiddende arbejde.

I samme periode har regeringen og klimaeksperter bebudet, at CO2-udslippet skal mindskes og dieseldrevne biler udfases. Samme regering har i efteråret give tilladelse til, at der må køre langt flere flexbusser fra København til Fyn og Jylland. De er med til at forøge trængselsproblemerne ligesom det stigende antal lastbiler gennem den jyske transportkorridor. Mange af disse skal til Hirtshals og sejles til Norge - og retur igen. Hvorfor skal vi belastes med al den norske trafik? Når de alligevel skal ud at sejle, kan lastbilerne lige så godt sejles til Kiel, Hamborg eller anden havn.

Vejdirektoratet har meddelt, at ved en evt. ny hærvejsmotorvej, har man fundet frem til støjskærme, der dæmper bilstøjen mere, end tilfældet er nu. Disse skærme vil være endnu et misfoster i landskabet og ikke pryde naturen. Det samme gælder anlæggelse af transportcentraler med opførelser af kæmpestore kasser til varehuse. Sådanne er i langt de fleste tilfælde triste at se på, skæmmer landskabet og tager udsynet.

For 100 år siden gik en bevægelse, den kunstindustrielle, gennem Danmark og hele Nordvesteuropa om at få det skønne inden for i livet og boligen. Filosofien hævdede, at det er en menneskeret at være omgivet af skønhed. Inderst i vor sjæl har vi en længsel efter det skønne, efter det, der er sandt og ægte for den enkelte person. Når man omgives af skønhed inde som ude, i sin bolig og i naturen, virker det ind på ens opfattelse af, hvad der er godt eller skidt her i livet. Det skaber vores moral. Filosofien førte til, at vi fik den stilart, der kaldes skønvirke, og i arkitekturen, Bedre Byggeskik, hvor harmoniske proportioner, historiske ornamenter og lødige materialer smelter sammen til en helhed, der giver hvile for øje og sjæl.

Kære politikere og transportfolk lad os beholde den smule skønhed vi har tilbage i naturen i stedet for at forarme den og vores danske sjæl med en drønende motorvej ned gennem Jylland omgivet af store støjskærme og firkantede varehuskasser. Menneskets behov for skønhed må dog komme før end al isenkrammet.