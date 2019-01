TV-dokumentar mistænkeliggør troende kristne

Hetz: Når et stort og stærkt medie som TV2 i går aftes og de næste to onsdage kører kampagne-journalistik imod nogle specielle kristne grupper, så medvirker man til mobning af mennesker med en personlig tro.

Man finder nogle, som er anderledes og som uden tvivl har begået nogle fejltagelser. Man udspionerer dem med bl.a. skjult kamera, lægger fælder for dem, så de siger eller gør noget, som ifølge meningsmagerne ikke er politisk-korrekt. Og så kører man ellers den store mediemaskine i krig imod de forholdsvis få mennesker.

Som regel vil andre medier følge op med en unuanceret gentagelse af denne moderne form for gabestok og inkvisition. Og det kalder man så journalistik. Formentlig vil der også være politikere, som vil score billige point ved at kræve indgreb overfor de anderledes troende.

For mig minder det alt for meget om den mobning, som børn fra troende hjem, kan opleve i skolen. I stedet for at forsvare dem, der er anderledes, råber medierne med i spottekoret. Det er så let at fremstille alt det mærkelige, religiøse i et usympatisk skær. Specielt i en dansk kultur, som er præget af en snæver materialistisk virkeligheds-forståelse, hvor der ikke levnes plads til det overnaturlige.

Det bedste ved et demokrati er jo ikke flertalsdiktatur, men netop, at man sikrer den enkelte borger ret til selv at vælge sin livsstil. Derfor blev religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed sikret i grundloven. Der blev givet mulighed for frie menigheder udenfor statskirken. Jeg skal ikke forsvare hverken Faderhuset, Evangelist eller den nye gruppe. Men så længe, de ikke foretager sig noget kriminelt, skal de have lov at være anderledes.

Jeg har i over 25 år fulgt især de frikirkelige grupper og de aktive indenfor folkekirken. Jeg har skrevet flere bøger om de uforståelige mirakler, der alligevel sker. De senere år er jeg i stigende grad blevet opmærksom på "medierne blinde øje".

Kort sagt kan man sige, at de fleste medier lukker øjnene for det, der har med Gud, tro og det overnaturlige at gøre, fordi det ikke passer ind i deres verdensbillede. Men hvis medierne kan opstøve en skandale eller hænge nogen ud, så får den ikke for lidt. For det passer så ind i de fordomme om troende kristne, som er skabt gennem bøger som "Fiskerne". Men den blev skrevet af en kommunist, som naturligvis var ekstremt kritisk. Det er i øvrigt næsten kun modstanderne, de kulturradikale og ateisterne, der har beskrevet de troende i bøger, film og aviser. Det er dem, der har skabt det fordrejede billede.

Hundredtusinder af danskere har oplevet det helt anderledes og mere positivt, når de er vokset op eller blevet hjulpet i disse miljøer. Men dem har man skræmt fra at fortælle deres historie. De kan ikke forsvare sig eller forklare sig, når medierne buldrer løs imod det, de tror på. De må affinde sig med ateistiske serier i tv og film, der fremstiller dem i et usympatisk lys. Når TV2 slår ned på specielle kristne grupper, mistænkeliggør det alle frikirker og aktive kristne - også indenfor folkekirken. De fleste dukker nakken og ønsker ikke at udtale sig, fordi de ikke vil forbindes med noget negativt.

Men jeg ser en risiko for, at den slags hetz imod specielle grupper gør det stadig sværere at praktisere troen på en anden måde, end ateisterne kan acceptere. Det skaber et frygts-klima, som sætter en stopper for alt det positive, der foregår ud fra kirkerne.

Derfor føler jeg, det nu er på tide at advare imod had-kampagner, der alt for let sættes i gang imod troende mennesker. TV2 skaber ikke forståelse og tolerance, men insinuerer, anklager og puster til fordommene i de pressemeddelelser og klip, man allerede forud har lagt ud. Og det er ikke i orden.