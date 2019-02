Sundhedsvæsnet er for vigtigt til tjuhej-løsninger

Sundhed: Danskernes sundhed skal vi stå vagt om - derfor bør et smalt flertal i folketinget ikke i huj og hast ændre hele vores fælles sundhedsvæsen. Men det er det, der er ved at ske. Regeringen planlægger tilsyneladende at lave en strukturreform for sundhedsvæsnet baseret på et snævert flertal med Dansk Folkeparti. Det er partierne i deres gode ret til, men det er ikke det samme som at det er klogt og godt.

Vores sundhedsvæsen er det væsen, der har allerstørst betydning for danskerne. Før eller siden kommer vi alle i berøring med det - som patienter, pårørende eller personale. Vi har livslang kontakt til vores praktiserende læge, og på sygehusene indlægges og helbredes vi.

Derfor skal vi være uhyre forsigtige og ekstra grundige, når vi vil foretage gennemgribende forandringer af sundhedsvæsnet - ikke mindst, når det gælder strukturelle ændringer, der vil gribe dybt ind i alle led af væsnet. En reform må og skal vi have et bredt flertal i folketinget bag.

Hvorfor? Fordi det vil påvirke os alle, og fordi et bredt flertal vil sikre, at de ændringer, der gennemføres, ikke er kortsigtede forandringer, men ændringer, der vil stå i lang tid fremover. Det vil give både patienter og personale tryghed i hverdagen. En smalt forlig vil til gengæld hurtigt kunne ophæves og skabe usikkerhed om sundhedsvæsnets fremtid. Og endnu værre vil det naturligvis være, hvis der bliver tale om en strukturreform, der hviler på nogle få partiers stemmer.

Yngre Læger er ikke imod forandringer, men der skal være saglige og tungtvejende grunde for at pille ved noget så grundlæggende som sundhedsvæsnet. Så vi støtter ikke en strukturreform, for vi kan løse problemerne i sundhedsvæsenet - lægemangel, opgaveglidning, sprogproblemer, sektorovergange, for få ressourcer, udsultet psykiatri mm - uden at røre strukturen.

Men insisterer politikerne på en større sundhedsreform er min opfordring til folketingets partier, at de afsætter god tid til et grundigt forarbejde, hvor de sundhedsprofessionelle inddrages og høres. Derefter kan partierne forhandle sig frem til en bred aftale for vores fælles sundhedsvæsen, og det indebærer efter Yngre Lægers mening ikke en strukturel forandring.

Den fremgangsmåde vil være i alles interesse - for vores sundhedsvæsen er for vigtigt til tjuhej-løsninger lavet af få mennesker i sene nattetimer.